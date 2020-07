Administrație Liberală pentru reclădirea Sălajului

Scopul Partidului Național Liberal este acela de a oferi în toată țara guvernări locale de calitate și de a-i scăpa pe români de administrațiile locale PSD care s-au dovedit a fi dezastruoase, corupte și incompetente.

Liderii PNL de la nivel național, precum și liderii sălăjeni ai PNL, s-au arătat deschiși pentru o coaliție anti-PSD, după modelul Nicușor Dan de la Primăria Capitalei iar astfel, încă din luna martie, am stabilit cu partenerii din USR – PLUS susținerea unor candidați comuni la Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Județean Sălaj

Cel mai bun model de guvernare locală a fost oferit în ultimii 30 de ani de primarii de la PNL. Există modele de succes pe care dorim să le replicăm și la la nivel Zalăului și al județului. Cluj, Oradea, Alba-Iulia, Arad – sunt modele de dezvoltare pentru întreaga țară.

Noi ne dorim să eliberăm Sălajul de influența nefastă a PSD și credem credem că putem dezvolta toate orașele și comunele, așa cum colegii noștri liberali au dezvoltat Clujul, Oradea, Alba Iulia și multe alte localități.

Avantajul candidaților de la PNL este că sunt într-un partid în care au modele. Chiar și colegii care vor fi la primul mandat de edil local sau județean pot învăța foarte repede de la Boc, de la Bolojan, de la Hava. Pot afla ce au făcut ei, cum au luat fonduri europene, cum au dezvoltat proiecte, cum au ridicat nivelul de trai la ei în comunitate. Pe de altă parte, un ales nou de la PSD nu prea are de la cine să învețe. De la cine să învețe? De la Mazăre, care e la pușcărie? De la Firea, care a reușit performanța să falimenteze RADET, să pună pe butuci RATB și să umple Bucureștiul de șobolani și țânțari? Noi ne batem cu PSD-ul și cu sateliții PSD. Tocmai de aceea în campanie atacurile noastre vor merge doar către stânga anti-democratică și anti-dezvoltare din România.

Se observă cu ochiul liber că administrațiile liberale au generat dezvoltare în comunitățile locale din Oradea, Arad, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Timișoara până în Deva, Sinaia, Pitești sau Călărași dar și la nivel județean de la Bihor, Cluj, Alba până la Sibiu, Brașov sau Suceava.

Acum, trebuie să ducem această experiență și la nivelul județului Sălaj și să reclădim Sălajul împreună.

(P)