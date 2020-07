Opinia cititorului: Dispeceri care ne trântesc telefonul în nas

Apelez la rubrica “Opinia cititorului” din cotidianul Magazin Sălăjean, singura rubrică de acest gen din presa județeană care ne oferă posibilitatea să sesizăm o situație, dar și să atragem atenția asupra problemelor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Locuiesc în Zalău, într-un bloc de pe strada Simion Bărnuțiu, la numărul 57 și vă scriu în numele locatarilor acestui imobil, dar și al zălăuanilor care se confruntă cu aceeași atitudine din partea unor angajați plătiți să poarte o discuție decentă cu clienții, să dea dovadă de înțelegere, răbdare, dar mai ales de respect față ce cetățean, dacă despre rezolvarea problemei în sine nu poate fi vorba, aproape de fiecare dată. Am încercat să iau legătura cu dispeceratul Companiei de apă, marți, 15 iulie, având în vedere faptul că noi încă nu aveam apă. Oprirea apei fusese anunțată pentru luni, am înțeles, ne-am conformat. Marți, însă, chiar și după ce defecțiunea majoră survenită la Vârșolț fusese reparată, am avur apă cu presiune scăzută și foarte murdară, până seara, când s-a oprit din nou. Repet, în ziua a doua, atunci când în mod normal ar fi trebuit să avem apă. Am încercat să telefonez la dispeceratul companiei, timp de o oră nu a răspuns nimeni sau a sunat ocupat. Abia înainte de ora 23 a răspuns un domn care nu s-a prezentat și a avut un discurs care a lăsat foarte mult de dorit. Am cerut o explicație, un termen, o soluție, am întrebat cu calm ce facem sau la ce să ne așteptăm, așa cum era normal, însă mi s-a răspuns că nu dumnealui este de vină și că nici dânsul nu are apă acasă. Foarte revoltat, mi-a spus pe un ton ridicat că “nu este presiune pentru că alții consumă și că… asta e: unii au apă, alții nu!”. După aceea, mi-a închis telefonul. Chiar dacă de cele mai multe ori înțelegem că sunt situații critice, apărute pen neșteptate și care nu depind în mod direct de cei de la relații cu publicul sau din serviciile de dispecerat, chiar dacă dăm dovadă de înțelegere (deși atunci când două zile nu ai apă este greu să accepți și să înțelegi răspunsuri care nu ajută la nimic), totuși, o minimă decență în preluarea unui apel telefonic, de vreme ce ești plătit pentru asta, o minimă responsabilitate pentru problemele care țin de compania pe care o reprezinți în fața clienților care plătesc pentru aceste servicii și, nu în ultimul rând, o minimă dovadă de bun-simț, sunt lucruri pentru care șefii acestor companii nu trebuie să facă rabat niciodată. Este revoltător și nepermis să ți se trântească telefonul în nas într-o astfel de situație critică, din partea unui dispecerat. Aceeași situație se întâmplă și în cazul altor companii sau societăți subordonate sau nu autorităților locale, nu este o noutate. Acești oameni trebuie să înțeleagă că scopul pentru care merg la locul de muncă este asigurarea unor servicii decente măcar, că trebuie absolut de fiecare dată să se prezinte și să încerce, dacă tot nu au o soluție la îndemână, așa cu se întâmplă de multe ori, să se comporte civilizat și să nu dea dovadă de sfidare, mai ales atunci când stai cu orele pentru a ți se răspunde la un telefon. În numele locuitorilor blocurilor de pe strada Simion Bărnuțiu, dar și al zălăuanilor care se confruntă deseori cu astfel de situații, vă mulțumesc!

Talpos Delia

Zalău