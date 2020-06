Șefii de promoție din Șimleu Silvaniei

Motto: „Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm”.

Victor HUGO (1802-1885), scriitor francez

Școala este instituția care, prin procesul instructiv-educativ, oferă multe informații despre viață, societate și lumea înconjurătoare. Ea are un rol important, atât în dezvoltarea caracterului copiilor și al tinerilor, cât și în inter-relaționarea lor, asigurând o stare de bine individuală și colectivă. În plus, școala formează capacități specifice fiecărui domeniu de activitate prin harul dascălilor, educatori, învățători și profesori, deopotrivă. Ca atare, educația, cu tot ceea ce ține de învățământ, este cea mai importantă prioritate națională. De-a lungul timpului, „școala șimleuană” a răspuns bine acestui deziderat. N-au existat ani școlari în care orașul Șimleu Silvaniei să nu aibă elevi participanți la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. De fiecare dată, Primăria și Consiliul Local au desfășurat festivități de premiere a elevilor calificați la finalele pe țară, precum și a celor care s-au remarcat la nivel național. De asemenea, cu prilejul absolvirii cursurilor gimnaziale și liceale, au fost premiați șefii de promoție din fiecare unitate de învățământ. În anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, olimpiadele și concursurile școlare nu s-au mai organizat, iar festivitățile de absolvire a școlii sau a liceului s-au desfășurat online.

Totuși, și acum, Primăria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei au organizat o activitate de premiere a șefilor de promoție din școlile gimnaziale și liceele șimleuane. Aceasta s-a desfășurat joi, 11 iunie 2020, la Primăria șimleuană, în biroul primarului Septimiu Cătălin Țurcaș, ținându-se cont de toate regulile impuse de „starea de alertă”, instituită la nivel național.

Astfel, Septimiu Cătălin Țurcaș a invitat în biroul său, rând pe rând, câte doi elevi, explicându-le scopul acestei întrevederi și purtând cu fiecare un dialog despre școală și viață, despre orientarea profesională viitoare. Felicitându-i pentru rezultatele remarcabile obținute la învățătură și purtare, le-a înmânat câte o Diplomă de Excelență și un premiu în bani și le-a urat succes la examenele viitoare.

În anul școlar 2019-2020, șefi de promoție au fost elevii:

– Școala Gimnazială „Silvania” : Alexia SÎRCA (clasa a VIII-a A) – media generală V-VIII, 10,00; Maya-Rianna AMBRUȘ (clasa a VIII-a C) – media generală V-VIII, 10,00; Mara Teodora GEIGER (clasa a VIII-a C) – media generală V-VIII, 10,00; Tudor PORCAR (clasa a VIII-a C) – media generală V-VIII, 10,00; Luca SANTAVAN (clasa a VIII-a C) – media generală V-VIII, 10,00; Casian Andrei VANCEA (clasa a VIII-a C) – media generală V-VIII, 10,00.

– Școala Gimnazială „Horea”: Dalia ȘANDOR (clasa a VIII-a) – media generală V-VIII, 9,99.

– Școala Gimnazială „Báthory István”: BŐTI Kincső Sarolta (clasa a VIII-a) – media generală V-VIII, 9,98.

– Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”: Raluca Nicoleta ARDELEAN (clasa a XII-a C) – media generală IX-XII, 9,95 (secția română); BAGOLY Rebeka Paula (clasa a XII-a D) – media generală IX-XII, 9,83 (secția maghiară).

– Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”: Crina Adelina ARDELEAN (clasa a XII-a B) – media generală IX-XII, 9,84.

– Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”: Denisa Ioana ZOICAȘ (clasa a XII-a A) – media generală IX-XII, 9,78 (secția română); KINCSES Edina (clasa a XII-a B) – media generală IX-XII, 9,46 (secția maghiară).

Despre acest eveniment, intrat în tradiția șimleuană, primarul Țurcaș a spus: „Șimleu Silvaniei este un oraș al școlilor și, de fiecare dată, luna iunie înseamnă sfârșitul unei etape pentru câte o generație de elevi. Evident că, aceste evenimente, care au loc la fiecare școală din oraș în luna iunie, sunt încărcate de emoție. Din păcate, anul 2020 a fost un an mai urât pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a, pentru că aceste festivități n-au putut să aibă loc din cauza subiectului acesta național și mondial. Din cauza faptului că, pe plan mondial, virusul a fost dușmanul esențial al tuturor. Cu toate acestea, Consiliul Local și Primăria orașului Șimleu Silvaniei se apleacă cu mult respect asupra acelora care, de-a lungul anilor, au obținut rezultate deosebite, rezultate senzaționale. Și, conform Hotărârii Consiliului Local, șefii de promoție beneficiază de câte o Diplomă de Excelență și o sumă de bani. N-am ratat această ocazie, chiar dacă n-am putut s-o facem într-un cadru festiv. I-am invitat pe șefii de promoție, evident, pe rând la Primărie, unde le-am oferit aceste premii, i-am felicitat și le-am dorit mult succes în continuare. Profit și de acest prilej, pentru a le transmite convingerea mea că rezultatele deosebite pe care le-au obținut în anii de școală îi vor face câștigători în lupta aceasta cu viața și, de fapt, mai bine zis, în lupta aceasta cu performanța. Sunt convins că cei din clasa a VIII-a vor intra la școlile și liceele pe care le doresc, iar cei care termină clasa a XII-a, la facultățile pe care le doresc ei. Vreau să-i felicit încă o dată, să le doresc mult succes și, în același timp, să le mulțumesc profesorilor și, nu în ultimul rând, părinților, cei care le-au fost în fiecare moment al vieții niște susținători adevărați!”.

Așadar, din nou, cei mai buni elevi din „școala șimleuană” au fost răsplătiți cum se cuvine de Primăria și Consiliul Local din Șimleu Silvaniei. Acum, urmează „revanșa” acestora, care trebuie să aibă în vedere că, așa cum spunea Seneca, „în mare parte, succesul stă în voința de a învinge”.

TUTUROR, felicitări și succes în continuare!

Prof. Marin ȘTEFAN