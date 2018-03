Sărbătoarea celor 100 de zile de școală la Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Zalău

Elevii claselor Step by step de la Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Zalău au sărbătorit miercuri, 7 martie, 2018, 100 DE ZILE DE ȘCOALĂ. Conform tradiției alternativei educaționale Step by Step această sărbătoareeste la a14-1 ediție de la implementarea alternativei educațională în școala noastră.

Sărbătoarea celor 100 de zile de școală este o sărbătoare specific clasei Step by step. Elevii completează în fiecare zi ”Calendarul celor o sută de zile de școală”. Încă din prima zi de școală, atât elevii cât și părinții sunt anunțați că la această sărbătoare se vor prezenta colecții având o sută de obiecte, la decizia fiecărui copil, ajutați de părinți în alegerea colecției ce va fi prezentată. Această sărbătoare a fost după spusele elevilor ”cea mai frumoasă zi de școală”.

În cadrul întâlnirii de dimineață( alt moment specific alternativei Step by step) la momentul noutăților fiecrae coil și-a prezentat colecția… ingeniozitatea, creativitatea și susținerea familiei au făcut adevărate minuni.

După prezentarea colecțiilor au avut loc diferite concursuri pe grupe și individuale, unde copiii au fost răsplătiți cu diplome, cărți și dulciuri dar și un moment artistic dedicate zilei de 8 Martie. La aceste activități au participat alături de elevi și cadre didactice și părinții care i-au răsplătit cu unătăți de toate felurile. La sfârșit fiecare elev și-a caracterizat ziua printr-un cuvânt: ”minunată”, ”senzațională”, ”antrenantă”, ”surprin-zătoare”, ”așteptată„, ”răsplătită”.

Alternativa Step by step antrenează participarea părinților atât la activitatea pe centre, cât și la celelate activități. Crearea unui climat favorabil este stimulatoriu în activitatea de creație. Aici doamnele învățătoare lucrează cu sufletele copiilor, încurajând progresul făcut de fiecare în raport cu el însuși, nu raportat la grup. Fiecare este apreciat pentru cee ace este. Aici copiii se simt bine, ocrotiți, apreciați, primind încredere în forțele proprii. Vin cu multă plăcere la școală, cu zâmbetul pe buze. Ei își vor aminti cu multă plăcere de școală, confirmând motto-ul alternativei „NĂSCUT PENTRU A REUȘI”.

Cu acestă ocazie, învăţătoarele, împreună cu elevii lor, părinţi şi invitaţi realizează o sărbătoare plină de semnificaţii. Scopul «Sărbătorii celor 100 de zile de şcoala» este acela de a reuni familia, copiii si cadrele didactice într-o nouă mare familie. Doamnele învățătoare au învățat să fie mai bune, mai zâmbitoare și mereu alături de cei mici și familiile lor.

Director, prof. Camelia Duma