Menţiuni pentru elevii Colegiului “API” Zalău, la concursul “ECOMAT”

Opt elevi ai Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău au participat, în perioada 20-22 aprilie, la a şaptea ediţie a Concursului Regional de matematică aplicată în economie “ECOMAT”, desfăşurată la Colegiul Economic “Partenie Cosma” din Oradea. Concurenţii sălăjeni, toţi de la clasele cu profil servicii, au fost însoţiţi de prof. Vasile Sîrb.

Ediţia din acest an a reunit 90 elevi din 13 licee, reprezentând opt judeţe: Bihor, Cluj, Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Maramureş, Mureş şi Arad.

În urma întrecerii, liceenii de la “API” au obţinut patru menţiuni, prin elevii Gecan Tabita (clasa a IX-a C), prof. Lung Ioan; Rafa Ioana şi Iliuţă Ioana (clasa a IX-a D), prof. Alexuţan Klara; Bucsi Krisztian (clasa a X-a D), prof. Matyas Mirel.

Scopul concursului “ECOMAT” este de a stimula pregătirea elevilor de la profilul servicii în domeniul matematicii și a le oferi șansa de a-și valorifica cunoștințele de matematică în domenii cum ar fi finanțe, contabilitate, turism etc., discipline care țin de domeniul economic. De asemenea, oferă șansa elevilor participanți să-și măsoare nivelul pregătirii să se afirme și, nu în ultimul rând, să facă schimb de cunoștințe , idei, opinii cu colegii lor din alte județe.