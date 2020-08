Bomboana pe colivă: profesorii ameninţă că nu se prezintă la şcoli

oate relele s-au îngrămădit peste învăţământ la începutul acestui nou an şcolar. Criza sanitară, indecizia autorităţilor vizavi de prezenţa sau nu a elevilor în şcoli şi acum a apărut şi nemulţumirea profesorilor legată de refuzul guvernului de a majora salariile de la 1 septembrie. Absenţa profesorilor din şcoli, pusă în discuţie de sindicate, ar reprezenta ultima lovitură pentru procesul de învăţământ, şubrezit dramatic în ultimele şase luni. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) solicită Parlamentului să respingă decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educaţie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luată prin recenta OUG privind rectificarea bugetară, argumentând că în medie, fiecare cadru didactic ar urma să primească în plus 300 de lei, bani din care îşi poate achiziţiona măştile de protecţie necesare în timpul activităţii în şcoli. Sindicaliştii atrag atenţia că exită riscul ca în 14 septembrie, când începe anul şcolar, cadrele didactice să refuze să vină la şcoală în absenţa mijloacelor de protecţie şi a majorării salariale: “Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ face un apel public către parlamentarii României prin care solicităm să respingă decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educaţie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luată prin recenta OUG privind rectificarea bugetară. În medie, fiecare cadru didactic ar urma să primească în plus 300 de lei, bani din care îşi poate achiziţiona măştile de protecţie pe care va fi obligat să le poarte în timpul activităţii în unităţile de învăţământ. În anul şcolar 2020-2021, peste 10 mii de cadre didactice cu vârsta de peste 65 de ani şi alte aproximativ 40 de mii cu vârsta cuprinsă între 60 şi 65 de ani trebuie să se întoarcă la catedră. Prin comparaţie cu alte sectoare socio-profesionale, educaţia are cei mai mulţi angajaţi care fac parte din categoriile cu risc crescut de îmbolnăvire cu noul Coronavirus. Pericolul la care se vor supune colegii noştri este unul foarte mare pentru ei, dar şi pentru familiile lor, situaţie în care se află şi elevii şi familiile acestora, ca urmare a numărului mare de persoane care se vor întoarce în sălile de clasă”

Sindicaliştii susţin că angajaţii din educaţie vor intra astfel în linia întâi dacă ne gândim la expunerea în faţa virusului, iar ei nu vor purta echipamente speciale, iar un cadru didactic care va preda la mai multe clase, mai multe ore, va fi supus unui risc şi mai mare de îmbolnăvire, pentru că va intra în contact cu zeci de elevi: “În aceste condiţii, în care numărul de elevi şi cadre didactice este mai mare decât în oricare alt loc populat, fie că este loc de muncă, sau un loc deschis publicului, considerăm că se impun măsuri foarte stricte, urgente şi bine implementate prin care elevii şi angajaţii din educaţie să beneficeze de toate condiţiile, astfel încât să nu fie expuşi îmbolnăvirii cu COVID-19. Autorităţile au obligaţia să asigure tuturor participanţilor la actul educaţional măşti, dezinfectant, săpun şi toalete funcţionale, pe parcursul fiecărei zile de şcoală. Altfel transformăm unităţile de învăţământ în bombe epidemiologice, chiar din prima zi de şcoală! “. FSLI susţine că cei 300 de lei, în medie, trebuie să fie acordaţi cadrelor didactice de la data de 1 septembrie 2020, pentru că “aceştia sunt bani din care cadrele didactice îşi vor asigura măştile de protecţie absolut obligatorii”, iar întrucât nu există în acest moment bugetată această cheltuială, profesorii au ajuns în faţa acestei situaţii în care vor plăti pentru măştile de care au nevoie.

Sindicaliştii atrag atenţia că exită riscul ca în 14 septembrie, când începe anul şcolar, cadrele didactice să refuze să vină la şcoală : “Federaţia noastră, care reprezintă interesele a peste 165.000 de angajaţi, atrage public atenţia că numeroasele semnale pe care le-am primit în ultima perioadă de la sindicatele afiliate sau direct de la profesori, converg către un numitor comun: Intenţia cadrelor didactice de a refuza să vină la şcoală începând cu data de 14 septembrie, dacă Guvernul României nu va asigura toate condiţiile de protecţie necesare angajaţilor din educaţie, dar şi elevilor, împotiva infectării cu COVID-19, precum şi dacă nu se va acorda majorarea salarială începând cu data de 1 septembrie 2020! ” Simion Hancescu, preşedinte FSLI a declarat: “Educaţia nu este cârciuma sistemului bugetar, iar cadrele didactice nu cer majorarea salarială pentru a-şi achiziţiona case, obiecte de lux, maşini scumpe sau vacanţe exotice. Au nevoie de cei 300 de lei pentru a-şi cumpăra măşti de protecţie, dezinfectanţi şi materiale didactice. Tot ce îşi va achiziţiona fiecare persoană va fi folosit în scopul desfăşurării activităţii la clasă. Când se vor redeschide şcolile, se va deschide o cutie a Pandorei, de care niciun membru al Guvernului nu este acum conştient. Avem aproximativ 50 de mii de oameni, cu vârsta trecută de 60 de ani, aruncaţi în linia întâi. Aceştia sunt carne de tun, aşa cum vor fi de fapt toţi salariaţii din învăţământ! Credem în procesul educaţional desfăşurat la clasă, dar nu putem face asta oricum, ci doar prin respectarea unor condiţii foarte stricte. Altfel, cine îşi asumă îmbolnăvirea salariaţilor din sistemul de învăţământ şi a copiilor? Apelul nostru se îndreaptă spre acei parlamentari care ştiu ce este demnitatea umană, decenţa şi care înţeleg situaţia în ansamblul ei, nu privită doar prin intermediul unor cifre din buget!”.

Sursa: www.bursa.ro