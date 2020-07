În Sălaj s-a înființat prima asociație chinologică: ”Little Mary”

O asociație chinologică a fost înființată recent în județul Sălaj. Este vorba despre ”Asociația Chinologică Little Mary Sălaj”. Inițiativa înființării acestei asociații, ai cărei membrii fondatori sunt fără nici o excepție iubitori și crescători de câini din mai multe localități din județ, aparține lui Alin Țolca. Noua asociație din Sălaj este afiliată la Asociația Chinologică Română AChR – membră a Federației Chinologice Internaționale (FCI) de recunoaștere internațională a câinilor de rasă. Aceasta poate elibera crescătorilor de câini carnete de origine, pedigree, diferite certificate, adeverințe și alte documente necesare crescătorilor de câini și poate organiza expoziții canine și campionate naționale și internaționale. Puțini știu că, pentru un crescător de câini, participarea la expoziții este importantă, deoarece un câine campion valoarează mai mult. Desigur și puii acestuia. În plus, numele crescătorului este mult mai cunoscut și recunoscut. Alin Țolca, președintele nou înființatei asociații chinologice din Sălaj spune că și-a dorit de mai mulți ani să facă acest lucru. Asociația are multe roluri. Unul, de bază, este și promovarea imaginii câinelui drept ”cel mai bun prieten al omului”, dar şi depunerea de eforturi pentru întărirea scopului său utilitar în societate. Sigur, ne-am propus să conservăm și să promovăm caracteristicile fiecărei rase. Membrii crescători de câini de rasă vor urmări în activitatea lor fixarea ştiinţifică a caracteristicilor morfologice şi fenotipice ale acestora”, a precizat Alin Țolca. Acesta mai susține că ”Asociația Little Mary Sălaj” își dorește să activeze într-un cadru corect, legal în care proprietarii și deopotrivă crescătorii de câini să-și poată desfășura activitatea cu plăcere, ceea ce înseamnă: expoziții canine organizate corect, arbitraj pe măsură, expoziții în cadrul cărora crescătorii să se întâlnească cu plăcere, eliberarea de acte la prețuri de bun simț și desigur anumite facilități pentru membri. Asociația, cu sediul în municipiul Zalău, strada Vânătorilor nr. 2/B (telefon contact 0748940829) are un carcter științific, educativ și sportiv, scopul ei fiind încurajarea și îndrumarea activității chinologice, iar în acest sens întreține relații cu organizații similare din țară și străinătate.