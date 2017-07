Magazin Sălăjean, la ceas aniversar – ediția cu numărul 5.000 Magazin Salajean

Este zi de sărbătoare în redacția noastră. Nu a “noastră”, a colectivului redacțional, ci a… noastră, împreună cu voi, miile de cititori ai ziarului nostru, fie că ne referim la citiorii ediției on-line, al căror număr este într-o creștere care ne copleșește, ci și al celor care zi de zi ne așteaptă la chioșcuri sau în cutia poștală, prin abonamentele pe care le reînnoiesc an de an. Citiorii noștri sunt diferiți, sunt altfel, tocmai pentru că au înțeles, de-a lungul timpului, că în Magazin Sălăjean găsesc un alt fel de presă scrisă decât cea care se practică în mod obișnuit atât în județ, cât și la nivel național, astăzi. Nu este o laudă, ci o realitate, iar noi, colectivul redacțional, am ales, chiar cu riscul de a pierde unii cititori, să scriem altfel decât o fac alții. Să nu facem rabat de la calitate, de la util, de la interesant și, bineînțeles, de la respectarea unei condiții elementare și absolut obligatorii în presă – gramatica limbii române. Micile greșeli de natură tehnică, desigur, ni le asumăm și știm că de fiecare dată când ochiul atent al cititorului le găsește, ele ne sunt iertate pentru că și noi, așa cum fiecare dintre voi trăiește zi de zi, avem viețile noastre, existențe care nu sunt în permanență atinse de curcubee, minuni și bucurii. Dar încercăm, de multe ori cu eforturi mari, să fim alături de voi zilnic și să o facem nu doar cu folos, ci și cu o “tușă” specială, ce poate fi regăsită exclusiv în rândurile marca “Magazin Sălăjean”. Pentru toate acestea și pentru că ne sunteți alături nu doar cu privirea, ci și cu sulfetul, vă mulțumim!