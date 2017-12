Filmul unei crime care a îngrozit Sălajul: Minoră de 15 ani ucisă din gelozie cu 21 de lovituri de cuţit

Decizia unei minore de 15 ani de a rupe relaţia pe care o avea cu un tânăr de 18 ani a costat-o viaţa. Loredana D. din Jibou, mamă a unui copil de 1 an şi trei luni, a sfârşit sub zeci de lovituri de cuţit în luna mai a acestui an, ucisă de cel cu care se iubise în ultimii doi ani şi pe care alesese să îl părăsească, sătulă de abuzurile şi violenţele la care era supusă.

Criminalul, pe numele său Florin Matei, a fost prins la scurt timp, arestat şi, mai apoi, condamnat de către Tribunalul Sălaj, la 10 ani de închisoare pentru omor. Motivarea condamnării sale scoate la iveală detalii cutremurătoare despre crima din Jibou. Potrivit documentului, inculpatul avea un comportament violent şi o agresa în permanenţă pe partea vătămată şi pe tatăl acesteia, profitând de faptul că este infirm. Cuplul a trăit împreună, la locuinţa lui Matei, doar pentru o lună şi jumătate, însă din cauza neînţelegerilor, fata l-a părăsit şi s-a întors la părinţii ei. Tânărul nu a vrut să accepte despărțirea, așa că în 16 mai 2017, i-a făcut o vizită bunicului lui, a cărui casă era vecină cu cea a victimei.

Agresiv cu iubita şi cu tatăl acesteia

“În aceeaşi seară, în jurul orei 18, inculpatul a sărit gardul care împrejmuieşte curtea părţii vătămate, a forţat uşa, deteriorând sistemul de închiere, deoarece aceasta nu voia să o deschidă şi să se mai împace cu el. Inculpatul s-a enervat şi a lovit-o cu pumnul în ochi, împrejurare în care tatăl victimei a sărit în ajutorul acesteia, iar inculpatul l-a lovit tot cu pumnul, lovitură în urma căreia bărbatul şi-a pierdut cunoştinţa”, se arată în motivare.

După două zile, la ora 16, agresorul s-a întors la locuinţa Loredanei, însoţit de părinţi, care au încercat să îl convingă pe tatăl minorei să le primească băiatul să locuiască în respectiva casă. Bărbatul a refuzat vehement, invocând comportamentul violent al lui Florin Matei şi bătăile încasate de la acesta.

După plecarea părinţilor, adolescentul a încercat câteva ore să o determine pe fosta iubită să îl ierte, însă fără succes. Întors la casa bunicului, el a verificat pe internet profilul de Facebook al victimei şi a observat că un tânăr cu care fosta lui iubită obişnuia să poarte discuţii online i-a dat un comentariu de apreciere la o fotografie. “Superbă”, i-a scris utilizatorul D.S., în timp ce minora i-a răspuns “Ms ub” (prescurtare folosită pentru “iubi”, în limbajul online – n.n.).

Ucisă cu sânge rece

Scos din minţi de gelozie, Matei a revenit la domiciliul fetei şi profitând de faptul că părinţii se aflau în bucătăria de vară, a intrat în camera tinerei, unde a găsit-o în pat, împreună cu copilul lor minor şi cu fratele ei. “Observând că adolescenta continua să transmită mesaje de pe telefonul mobil, inculpatul s-a enervat şi i-a reproşat acest fapt victimei, însă aceasta i-a răspuns că nu vrea să mai continue relaţia cu el. În acea împrejurare, inculpatul a luat un cuţit de pe patul victimei şi i-a aplicat acesteia mai multe lovituri în zona cefei, zona toracică, zona subclaviculară şi peste membrele superioare şi inferioare, provocându-i 21 de plăgi tăiate-înţepate”, se mai spune în motivarea instanţei.

După comiterea faptei, a părăsit casa cu cuţitul în mână şi, întâlnindu-se pe scările de la intrrare cu mama fetei, i-a spus că a omorât-o pe Loredana şi i-a cerut să sune la ambulanţă. Apoi a fugit prin grădină la locuinţa bunicilor, de unde a luat o bucată de sârmă şi a plecat în pădurea din apropiere cu intenţia de a se sinucide. Planul nu i-a reuşit, astfel că la scurt timp a fost prins de către oamenii legii şi arestat preventiv.

Echipajul de ambulanţă ajuns la locul crimei a găsit-o minoră într-o baltă de sânge şi în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a reuşit să o salveze. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, “moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe şi interne consecutivă unor plăgi multiple tăiate-înţepate tegumentare şi unei plăgi profunde latero-cervicală dreapta, cu secţionarea pachetului vasculo-nervos latero-cervical drept şi penetrantă în cavitatea toracică dreapta cu hemotorace drept şi atelectazie pulmonară bilaterală”.

10 ani pentru crimă

Apărătorul ales al inculpatului a solicitat instanţei să ţină cont de circumstanţele atenuante, respectiv că infracţiunea a fost comisă sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă. “În susţinerea cererii s-a avut în vedere atitudinea părţii vătămate de indiferenţă faţă de inculpat în momentul în care acesta s-a dus să discute cu ea şi de faptul că aceasta discuta pe reţele de socializare cu o altă persoană. Reproşurile victimei i-au creat inculpatului o stare de încordare nervoasă, de mânie, de indignare, iar din cauza acestoa a comis agresiunea asupra victimei”, mai arată judecătorii. Tribunalul Sălaj a respins, însă, cererea.

Găsindu-l vinovat de omor, judecătorii l-au trimis pentru 10 ani în spatele gratiilor şi i-au interzis, pe o perioadă de trei ani, mai multe drepturi: “Având în vedere fapta comisă, faptul că inculpatul nu s-a gândit nicio clipă la copilul său minor, comportamentul impulsiv al acestuia, vârsta, imaturitatea şi lipsa experienţei de viaţă, în interesul minorului, instanţa va interzice inculpatului drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator, atât pe parcursul executării pedepsei, cât şi ulterior, pe o perioadă de trei ani”. Tânărul a fost obligat să plătească cheltuieli judiciare către stat în valoare de 3.500 de lei. Atât mama victimei, cât şi Florin Matei au făcut apel la soluţia instanţei.

Părinţii Loredanei s-au constituit părţi civile în cauză, cerând daune morale şi despăgubiri civile constând în cheltuieli de înmormântare. Acest dosar se află încă pe rolul Tribunalului Sălaj.

Cât despre copilul minorei ucise, al cărui tată se presupune că este inculpatul, acesta a fost preluat de urgenţă de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi se află în grija unui asistent maternal, în condiţiile în care bunicii lui au declarat că nu îl poate creşte.