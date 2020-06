Va dispărea și editorialistul?

Daniel Săuca

Evident, și cel care scrie la rubrica de față. Hai, măcar să apuc să scriu cât am scris până acum aici (săptămânal, din octombrie 2007). Întrebarea din titlu mi se pare legitimă, și în situația în care mass-media tradiționale sunt „atacate” nu numai de social-media. Un nou „dușman” începe să facă victime în rândul ziariștilor: IA (Inteligența Artificială). O știre relativ recentă în acest sens: „Personalului care menţine paginile de ştiri pe site-ul MSN şi din browserul Edge – folosit de milioane de oameni în fiecare zi, i s-a spus că nu va mai fi necesar, pentru că programele cu AI îi va face munca. Aproximativ 27 de persoane angajate de PA Media, o agenţie de presă britanică, au fost anunţate joi, 28 mai, că îşi vor pierde locurile de muncă într-o lună, după ce Microsoft a decis să înceteze să folosească oameni pentru a selecta şi edita articole de ştiri din paginile sale” (adevarul.ro). Povestea nu e nouă: „Conform unui studiu Reuters, 59 la sută din canalele media utilizează inteligența artificială. O aplicație folosită pe scară largă este cea care oferă cititorilor recomandări privind articolele. Se pleacă de la obiceiurile de consum ale cititorilor, iar pe baza unui algoritm se propune o serie de articole care îl pot interesa pe cititor. Algoritmul de căutare a articolelor se bazează pe cuvintele utilizate în materialele de presă citite de către utilizator sau pe datele privind navigarea acestuia pe internet. De asemenea, mașinile folosesc metadatele care permit o folosire mai eficientă a motoarelor de căutare” (reporterglobal.ro, articolul „Roboții-jurnaliști” de Constantin Rudnițchi). Cu toate că, potrivit aceleiași surse, „managerii de presă nu subestimează munca jurnaliștilor. Ei cred că munca editorilor este la fel de importantă ca și înainte de utilizarea roboților, doar că inteligența artificială are darul de a degreva munca jurnaliștilor de sarcinile repetitive, fiind complementară, în ultimă instanță, activității umane”. Cu alte cuvinte, IA este folosită pe scară largă, deocamdată, în mass-media, mai ales de marile companii (YouTube, Google, Facebook etc.) pentru a selecta știri, evenimente conectate în principal la social-media. Jurnalistul, editorul nu au dispărut. Nici reporterul. Doar că nu mai au aceeași importanță ca în trecut. De exemplu, tot mai multe „știri” apar mai întâi în social-media și apoi în ceea ce mai numim de pildă ziar. La noi, avem de mult „roboți” care culeg știri de pe FB. Dar să lăsăm răutatea la o parte, în așteptarea integrării presei locale cu IA. Dacă nu cumva conceptul de „presă locală” pe internet nu își va mai avea sensul.