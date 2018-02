Toadere, stai jos! Ești penibil!

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a reuşit, săptămâna trecută, să ne demonstreze tuturor câtă dreptate au cei care susțin că tsunamiul inculpaţilor – care se dau de ceasul morții să se descotorosească de şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – urmează să se finalizeze cu revenirea la putere sau, mai bine, spus, reinstaurarea partidului unic. Rar mi-a fost dat să aud, în cei peste 20 de ani de când mă lovesc zilnic de declarații de presă, un limbaj de lemn mai pronunțat decât cel al lui Tudorel Toader. Prin atitudinea sa lamentabilă, slalomul făcut printre termeni numai de el înțeleși, prin nesimțirea pe care a arătat-o față de jurnaliştii prezenţi la eveniment şi, bineînțeles, față de românii care îl urmăreau în direct, în fața televizoarelor, în timp ce prezenta raportul prin care a înfierat-o cu mânie proletară pe Laura Codruţa Kovesi, Tudorel Toader a dovedit încă o dată, deși nu cred că mai era cazul, că este unul din mulții lingăi de serviciu a lui Dragnea.

Ce am învățat însă din prestația jalnică a lui Tudorel? Ei bine, în primul rând, am reținut că, prin propunerea de revocare a procurorului şef al DNA şi mitralierea sa în public, evident în urma ordinelor de partid venite de la penalii pe care îi protejează, individul ăsta care se erijează în ministrul Justiţiei, ne-a predat, ca pe vremea răposatului, în cel mai pur stil stalinist, lecţia de bază a pumnului în gură pentru jurnalişti și “pulime”. Apoi, am mai învățat că în sistem încă mai există indivizi analfabeți, care dau soluții și hotărăsc soarta unor oameni, deși se ascund ca lupii sub roba de judecători, indivizi care se scaldă în propria transpirație când predau, în direct, lecţia de prostituţie a Justiţiei, cu scopul prezis de a proteja politrucii penali din România. Da, Tudorel m-a convins că în sistemul de Justiție există astăzi o serie de erori sau de orori (cum vreți dumneavoastră să le luați) ce trebuie îndreptate sau, mai bine spus, eliminate.

Demn de mila publică, după ce ne-a umplut capul cu marile sale “riealizări”, lăudându-se că a predat Dreptul la Universitate, că a împărţit mereu dreptatea ca regele Solomon, că a fost profesor de drept şi că este actualul ministru al Justiţiei, Tudorel și-a dat jos chiloții și s-a slobozit exact în obrazul statului de drept. Atât a înțeles obedientul de Tudorel de la tot ce se întâmplă de un an încoace în țara sa: că trebuie să-i apere – într-un mod mai mult decât jenant – pe infractori, că trebuie să curețe de miere tălpile bocancilor celor de la putere, chiar dacă a jurat că va apăra Dreptatea cu orice preț.

Dar, nu-i așa?, cum să vorbim despre virtuți în cazul unui judecător de care, practic, ți se face milă pentru că a fost obligat de infractori să-și lepede roba Adevărului şi să servească interesele personale ale celor care l-au înscăunat ministru? Un ministru care, după ce a înclinat balanța Justiției în favoarea condamnaților, s-a umplut, și de această dată, de ridicol și penibil. Jenant caracter, “domnule”!