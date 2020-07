Plouă iar: haosul rezistă

Daniel Săuca

N-am scris eu: „APADOR – CH: Guvernul legiferează în continuare heirupist şi opac, deşi nu mai suntem în stare de urgenţă. În loc să pună proiectele în dezbatere publică, cum prevede legea, Guvernul le adoptă de capul lui şi apoi se plânge că îi invalidează Curtea Constituţională actele” (news.ro). Câți români oare mai cred că de vină e CCR?

N-am scris eu: „Avertismentul medicului Virgil Musta: «Ne-am întors de unde am plecat. Riscăm din nou carantina»“ (adevarul.ro). Se vor (mai) deschide școlile? Dar sălile de spectacol? Dar teatrele, filarmonicile și operele?

N-am scris eu: „7 din 10 români nu au încredere în romi, o atitudine similară mai degrabă cu cea față de imigranți, decât față de alte minorități. Nivelul ridicat de neîncredere este produsul percepției și prejudecăților față de romi, fiind de asemenea un inhibitor social major în stimularea interacțiunii majoritate – minoritate, arată un sondaj IRES despre percepția asupra romilor în timpul pandemiei de COVID-19, suportat financiar de ambasadele Germaniei și Olandei pentru Agenția Împreună și realizat în perioada 4-9 iunie 2020” (romania.europalibera.org). O problemă încă nerezolvată. Oare vrea cineva să o rezolve?

N-am scris eu: Ruxandra Hurezean: „Joi, 27 decembrie, la sfârşitul lui 2018, se semnează decretul prezidenţial prin care se instituie anul 2019 drept «Anul cărţii». În Anul Cărţii se lansează programul naţional «România citeşte». Dar, în 2019 doar ape politice sunt deversate peste ţară, nimeni nu-şi mai aminteşte de «Anul Cărţii». Bibliotecile publice se închid într-un ritm alarmant. Sute în fiecare an. Din 2007 până în 2017 s-au închis 662 de biblioteci. Salariile mici, subordonarea faţă de primării şi politica de achiziţii închid bibliotecile într-un ritm îngrijorător. Pentru că stăm mai prost decât toate ţările Uniunii Europene la consumul de carte, politicienii şi-au zis «să facem ceva». Şi au făcut decrete. Statisticile recente spun că: România a închis, după Revoluţie, 7.000 de biblioteci, peste 200 pe an. Din datele INS, reiese că trendul este de scădere accelerată a numărului bibliotecilor de la 2.943 în 2007, la 2.266 în 2017”(revistasinteza.ro). Aude cineva? Oare în Sălaj câte biblioteci s-au închis din 1990 până azi?