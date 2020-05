psiholog Alexandru Bătinaș

Ne simțim goi, fără sens și nesatisfăcuți pentru că punem în act măști inconștiente. Ceilalți nu sunt responsabili să vadă dincolo de ”măștile” pe care le jucăm. De măști este responsabil cel care le poartă. Măștile vin să protejeze partea vulnerabilă din noi, ele și-au făcut treaba cu sens într-un ”atunci și acolo” când exista un pericol perceput ca real (abuzul din partea unui adult, amenințarea separării și alte forme de pericole-frica de abandon, frica de a fi devorat, de a fi copleșit sau frica lipsei de sens a existenței), dar nu mai au sens într-un ”aici și acum” pentru că există deja alt context real. Cu toate acestea, le punem în act inconștient și pentru că ne-am jucat cu ele atât de des, încât am ajuns să credem în ele ca și cum suntem noi și pierdem contactul cu Autenticul din noi. Ceilalți nu sunt responsabili să vadă dincolo de ”măștile” pe care le jucăm. De măști este responsabil cel care le poartă. Cum funcționează o mască? Atunci când tu afirmi și exprimi ceva, dar de fapt îți dorești altceva și nu ai curaj să susții asta, primești ceea ce masca a cerut și asta te face să te simți gol, fără sens și lipsit de iubire. Imaginează-ți că o mască este ca un baraj, acesta nu permite trecerea apei din nicio parte. Când nu mai există relația cu exteriorul, interiorul este gol. Orice rău ar veni spre tine, acesta își va schimba cursul datorită acelui baraj și va merge către locuri care-i deschid calea, la fel cum un om va merge spre relații cu oameni care-l primesc în viața lor. Este natural așa.

“Este o bucurie să te ascunzi, dar un dezastru să nu te mai găsești.” – D.W. Winnicott

Se întâmplă să intrăm în relații cu măștile, să ne îndrăgostim de măști și să ne ”chinuim” să păstrăm acele măști pentru ca relația să nu se deterioreze. Asta duce la oboseală, burn out, agresivitate, fuga din relație, izolare, depresie. Există chiar și sentimentul real că nu ești iubit, dar este important să înțelegi că tu ai “manifestat” o mască și e normal ca oamenii să iubească acea mască și nu Sinele Real. Tehnologia de azi și toată industria online ne influențează ce măsti să purtăm și viața cui să o trăim; astfel mulți ajungem să ne rătăcim într-un labirint al altora. Realul e palpabil, are miros, se aude, are gust și ne face să ne simțim reali când ochii celuilalt ne privesc. Și atunci când sunt conștient de mască, îmi dau voie în relațiile semnificative să nu o mai port, pentru a putea construi un atașament securizant, în consens și cu Sens. Este de ajuns un om cu care să-ți permiți să te debarasezi de măști și lumea capătă Sens.