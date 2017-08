Daniel Săuca

Excelent recentul număr (42/ iulie – august 2017) al revistei „Sinteza” cu tema: „De ce moare presa scrisă?” Vi-l recomand cu căldură (în ton cu vremea), și pentru că dezbaterea nu vizează doar mersul mass-media (tipărite) prin bătătura post-tranziției. Multe articole, texte, interviuri, documentare (foarte) bune care dau sau ar merita să dea de gândit, într-o societate sufocată, amorfă, lichefiată și din cauza lipsei aproape totale de „dileme” în spațiul public. Vasile Dâncu: „Jurnaliștii din presa scrisă par un ultim detașament, cel al disperaților, în încercarea de a trezi comunitățile moarte, comunități care se mulțumesc cu puțin și nu vreau să facă niciun gest pentru apărarea propriei lor demnități”; Caius Chiorean: „Să nu punem declinul presei tipărite pe seama incompetenței sau a incorectitudinii celor care o produc. E evoluția. Nici să nu îi cântăm prohodul. Câteva predicții privitoare la era informației s-au dovedit spectaculos de false. S-a crezut că media și mijloacele de entertaiment tradiționale sunt pe ducă. Internetul le va înghiți. Și totuși, televiziunea o duce surprinzător de bine, iar radioul se revigorează. Noile media nu le înlătură neapărat pe cele vechi, mai degrabă ele coexistă”; Peter Gross: „La afirmațiile că presa dispare ar trebui să se răspundă în același fel în care Mark Twain a răspuns zvonurilor despre moartea sa din 1897: «Rapoartele… sunt mult exagerate». Politica, schimbarea culturii și valorilor profesionale alterează presa, acum disponibilă pe hârtie și pe platforme digitale. Singura cale prin care ziarele pot dispărea este dacă eșuează complet și global să ofere jurnalism bun”; Juan Antonio Giner: „Problemele jurnalismului pot fi rezolvate numai prin mai mult și mai bun jurnalism de calitate”. Câteva citate din numărul menționat al publicației „clujene”, un număr ce ar merita să stea în „rastelul” (ca să nu zic biblioteca) fiecărui jurnalist (sălăjean). Închei (în loc de concluzie) cu un pasaj din interviul realizat de Radu Hângănuț cu Cătălin Tolontan: „Ne putem uita pe cifre și să admitem că vor dispărea versiunile de print. Este o discuție interesantă și de viitor. După ce ne asumăm că printul nu mai are viitor, ne putem întreba ce are viitor. Aici este lupta de dus. Aici este ceea ce ne preocupă pe toți și, în mod normal, ar trebui să fie toată societatea preocupată. Primul punct pe ordinea de zi ar fi să nu mai repetăm totuși erorile de dinainte. Adică dacă mai declarăm încă un război de tipul presă vs. Democrație… Problema este că nu suntem deloc departe de un nou război”.

P.S.: În Sălaj, în acest moment, apar, în format tipărit, trei cotidiene (Magazin Sălăjean, Graiul Sălajului, Sălăjeanul), două săptămânale (Szilágyság, Sportul Sălăjean), o publicație cu apariție lunară (revista Caiete Silvane) și o alta cu apariție trimestrială (revista Hepehupa). Tot în format tipărit apar mai multe anuare (Anuarul presei sălăjene, cele ale Episcopiei Sălajului, Muzeului Județean de Istorie și Artă și al Bibliotecii Județene). Revista „Școala noastră” a Casei Corpului Didactic apare de două ori pe an.