Cultura parului

Daniel Săuca

▪ „Vreau să văd fiecare lider judeţean cum dă cu parul în preşedintele Consiliului Judeţean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în toţi şefii de deconcentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de acum, să-l lase pe altul mai puternic şi mai curajos”, a declarat recent liderul PNL, Ludovic Orban (Antena 3). Așadar, în Anul Centenar politica trebuie făcută cu parul. Cu sânge. Cu capete în gură. Toți pesediștii trebuie aruncați pe caldarâm, cu picioarele și mâinile rupte. Nu mă mir că liberalii, ori măcar liderul lor, abordează acest tip violent, numai declarativ?, de a face politică. Oricum, nu sunt singurii politicieni agresivi. După chipul și asemănarea publicului și ziariștilor care așteaptă/promovează agresivitate, război, violențe, execuții, flegme.

▪ La recentul congres al PSD, cam prea extraordinar, s-a votat și pentru începerea dezbaterilor pentru o Convenție națională pentru cultură, ce ar viza asigurarea unui fond de un miliard de euro, pe următorii şapte ani, pentru proiectele majore din domeniul culturii, care vor fi selectate în acest an. „De ce avem nevoie de o convenţie naţională? Deoarece este important ce vom începe noi în acest an, în anul Centenar. Este important să începi nişte obiective majore, strategice, deosebite pentru cultura românească şi care să nu fie întrerupte în perioadele următoare sau să fie abandonate de guverne care vor veni după noi – dacă vor veni. Ceea ce începem în acest an – şi anume construcţia de teatre, opere, săli de spectacol – trebuie să rămână moştenire pentru toate generaţiile viitoare”, a afirmat liderul PSD, Liviu Dragnea (Agerpres). Un miliard de euro? Obiective majore, strategice? Cine le va stabili/selecta? Abia aștept această mare convenție pentru cultură, pentru viitorul (cultural) de aur al patriei…

▪ Incredibil? „Parlamentari de la toate partidele politice exceptând USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, începând cu ianuarie 2019, din bugetele locale, în limita a trei mandate complete. Este a doua încercare în acest sens, după ce proiectul adoptat în 2016 a fost declarat, în două rânduri, neconstituțional” (Hotnews). În țara asta unul e mai special decât altul… Toți suntem foarte speciali… Și să nu abordezi cultura parului?…