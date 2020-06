Avem un DARius, ce facem cu el?

Celor care nu-l cunosc încă pe Darius Prodan am să le spun că el este, dincolo de toate, un DAR pentru cei care vor ca teatrul, cultura sălăjeană în general, să nu piară. În ciuda tuturor piedicilor, greutăților, în pofida sprijinului financiar insuficient de care se lovește mereu, a procedurilor care descurajează și te secătuiesc de energie și motivare, acest om reușește, cu un optimism molipsitor și o putere de muncă exemplară, să mai facă ceva aici la noi, locul unde interesul pentru astfel de evenimente pare tot mai anemic. Prin spectacolele pe care le aduce, prin artiștii de prim rang pe care reușește să-i convingă, dar mai ales să-i plătească, prin spectacolele ce nu pot fi găsite pe alte afișe nici la teatre de renume din țară, Darius își propune să ne scoată nu doar din depresii, din rutină, din gândurile negativiste și să ne aducă în față bucuria teatrului, a spectacolului care îți aduce nu doar o stare de două ore, cât durează reprezentația, ci o pildă, un imbold, îți dă puterea de a lua, poate, o decizie, de a schimba ceva în viața ta, de a corecta și de a face ca lucrurile să meargă, începând de a doua zi, mai bine în viața ta și a celor din jurul tău. Veniți la teatru! Luați-vă prietenii, partenerul de viață, copiii ori părinții și veniți la teatru!

Ce avem în meniu? Păi… Maia Morgenstern, spre exemplu. Un fel de “trufă” a teatrului românesc, dar și mulți alți artiști pe care tot Darius îi aduce, îi tratează cu atenție, dar mai presus de toate, îi plătește. Poate vă întrebați de unde are acest om bani să plătească un onorariu doar pentru un artist de talia Maiei, pentru o reprezentație. O parte din bani ar veni din bilete – câte vor fi. Restul… doar el știe. Vor veni în Curtea Artiștilor, alături de Maia Morgenstern, Florin Piersic Jr., Răzvan Vasilescu, Ada Milea, Alex Ștefănescu și alte nume de prim-rang din Teatru. Efortul și sacrificiile pe care acest tânăr le face pentru a pune ban pe ban, mereu, sunt inutil de descris. Da, îl ajută, atât cât poate, și Centrul de Cultură, proaspăt alungat din casa lui, cu tot cu angajați și munca depusă acolo timp de ani. Îi mai dă, sperăm, și Primăria Zalău ceva – insuficient, oricum, iar restul banilor… de la el sau de la cei care se gândesc că avem nevoie de un om ca el. Darius a absolvit Facultatea de Litere și Arte la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – vorba aceea, epicentrul culturii românești în nenumărate rânduri. L-au “mirosit” cei de acolo și au vrut, firește, să-l oprească în curtea lor.

L-au chemat și alte municipii, îl vor și Clujul, și Bucureștiul, pentru că are ceea ce mulți nu au – talent, determinare, dorința de a face ceva pentru comunitate și are, mai ales, rezultate. Darius și-a cheltuit toți banii strânși, a înființat aici, la Zalău, Asociația Pro Teatru, și-a tocat toți banii personali, nu primiți de pe undeva, punând cărămidă pe cărămidă la acest proiect. Face, în continuare, același lucru, pentru noi. Curtea Artiștilor, în fapt, curtea bunicilor lui Darius, de pe strada Salamon Joszef din Zalău va fi, până la no investiții, singurul punct în care, într-o atmosferă perfectă oferită de natură și grija proprietarilor, teatrul prinde viață și la Zalău, în aceste zile de vară. Banii sunt puțini, iar editorialul meu încearcă să le deschidă nu doar inima și mintea, cât și punga celor care au posibilitatea de a investi într-o piatră prețioasă fără de care suntem realmente pierduți, aici: Cultura. Teatrul de calitate, bucuria unor reprezentații care iată, în acest an, beneficiază de stele ale scenei românești. Primăria Zalău a făcut și… nu prea a făcut, pentru a sprijini acest proiect unic în Sălaj. Darius a depus un proiect de finanțare, însă legea spune că dacă există un singur proiect, acesta nu mai intră pe ordinea de zi a voturilor. Fapt pentru care, adio bani. Avem o casă de cultură, știți cu toții de acel Club al tineretului în care nu se întâmplă, de-a lungul anului, prea multe. Vom avea o “Scala” nouă care va fi în final un cinematograf în care nu știu dacă va merge prea multă lume, dat fiind faptul că acest gen de divertisment e în moarte clinică prin marile orașe. Avem săli în care aceste spectacole pot avea loc.

Avem fonduri, parte din ele chiar le-am făcut cadou, ani la rând, celor care le-au delapidat și le-au folosit în scop personal; avem firme care au, încă profit în Sălaj și care pot sprijini acest proiect. Toți trebuie să înțelegem cât nu e prea târziu că avem nevoie să ne hrănim cu acte de cultură de calitate. Să pricepem că o comunitate fără acces la cultură este o comunitate pierdută, săracă, proastă! Ușor de manevrat și de manipulat, lăsată pradă rutinei și necazurilor care par că nu ne mai slăbesc. Darius a primit de la municipalitate o ruină de punct termic, pentru a-și aduce actorii și spectatorii la spectacole. Pentru că…știți, atât avem, atât putem pentru cultură. Ia-l și scoate jegul, rugina, mucegaiul din el, amenajează-l, mobilează-l, investește ce poți, cât ai. După aceea, dacă mai ai bani, cheamă artiștii. Cam la astfel de ajutoare se reduce sprijinul celor mari pentru astfel de lucruri- unicat în Zalău. De această dată, la cea de-a treia ediție a evenimentului “Curtea Artiștilor” (de menționat că în primul an acest eveniment a fost integral gratuit) “sala” de spectacol va fi una frumoasă, caldă, cu miros de iarbă și bucurie. Cumpărați o bucățică de frumos, luând un billet la unul dintre spectacolele de excepție aduse de Darius Prodan la Zalău. Oferiți-vă un moment de răsfăț pentru inimă și spirit, voi, cei care de cele mai multe ori vă întrebați oare ce șanse mai avem aici, în acest oraș, să ne bucurăm măcar o dată pe an de ceva, în afara spațiului nostru intim. Iar cei care aveți posibilitatea, nu închideți ușile, nu trageți obloanele: luați-vă un răgaz de câteva minute și gândiți-vă că prin ajutorul vostru financiar, în scurt timp vom avea șansa ca în Zalău să avem, prin Darius și munca lui nobilă, un Teatru aici, la Zalău.

Veniți cu toții în Curtea Artiștilor și veți vedea cum totul se poate schimba în bine exact acum, în momentele grele pe care le traversăm, săptămâni și luni pline de lipsuri, de frustrări, de nedreptăți. Da, sunt posibile și la Zalău lucrurile frumoase, doar că trebuie să știți că în spatele lor stau ani de eforturi, sacrificii, de rugăminți, de așteptări, de uși trântite în nas. Avem o șansă de a nu rămâne fără teatru, de a nu rămâne săraci spiritual. Trebuie doar să ne dorim să nu o risipim în zadar.