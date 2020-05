Aproape nimic despre un tratat de pace şi chiar nimic despre vaca vecinului

László László

Probabil că aşteptaţi de le mine să vorbesc despre Tratatul de la Trianon, despre dreptatea sau nedreptatea istorică. Dar m-am gândit să pornesc în altă direcţie, să vin cu o amintire din tinereţe: Am avut o colegă de liceu mai zvăpăiată, ea este protagonista aceastei întâmplări. Familia ei trebuia să meargă la o înmormântare. Mama sa, ştiind cât de neserioasă este, deja a început s-o instruiască cu o zi înainte de eveniment. „Fată dragă când ajungem acolo, saluţi frumos cu Bună ziua sau Sărutmâna! Apoi vii după mine, şi cum eu pup sau îmbrăţişezi pe cineva, faci şi tu la fel. Iar fiecăruia spui – Condoleanţe! ori – Sincere condoleanţe! După aceea ne retragem undeva în lateral… „

Nu degeaba a fost mama respectivă îngrijorată, ştia ea ce ştia. Fata a uitat ce trebuia să zică, le-a spus celor în cauză – Felicitări! Ori – Sincere felicitări! Lipsa de empatie a fetei i-a şocat pe cei prezenţi. Însă familia îndoliată era mult prea afectată de pierdere, decât să facă scandal. Doar telefonul fără fir a funcţionat şi ea a ajuns în gura satului… .

Îmi mai vine în minte un caz mai apropiat în timp. Acum câţiva ani, ziua de 1 Decembrie era sâmbăta, iar eu mergeam la piaţă. În centru m-am întâlnit cu o cunoştinţă, care purta cocardă tricoloră şi probabil se îndrepta la festivitatea oficială dedicată Zilei Naţionale. Cum se obişnuieşte între cunoscuţi, ne-am salutat. Persoana respectivă m-a salutat cu formula „Sărbători fericite!” O secundă am rămas blocat şi i-am răspuns: Mulţumesc, la fel! Cu asta fiecare ne-am urmat calea, ea la festivitate şi eu la cumpărături. Pe moment nu ştiam că persoana respectivă fiind sub influenţa zilei, îşi saluta fiecare cunoscut cu această formulă festivă. Ori că, intenţionat, premeditat a vrut „să-mi facă în ciudă”, ştiind că eu sunt maghiar şi ziua respectivă pentru noi are altă semnificaţie, decât pentru români. Doar peste ani, mi-am dat seama… .

În luna mai a anului acesta, Parlamentul României a votat o lege prin care ziua de 4 iunie a fost declarată Ziua Tratatului de la Trianon. Dacă cineva nu ştie de ce s-a legiferat această zi, cităm din Expunerea de motive a iniţiatorilor legii: ”…în perioada recentă se înregistrează o serie de încercări de a impune o viziune distorsionată în ceea ce priveşte semnificaţia Tratatului de la Trianon. Orice încercare de rescriere a istoriei, de aducere în discuţie a unor poziţii revizioniste, nu poate fi acceptată astăzi…”

Probabil că aţi sesizat gravitatea faptelor invocate: distorsionarea viziunii asupra Trianonului, respectiv rescrierea istoriei şi poziţii revizioniste… (revizionismul înseamnă politica de revizuirea tratatelor de pace).

În conţinutul legii (ca de obicei în asemenea norme) se propune organizarea de „manifestări cultural – educative și științifice”. În mod tradiţional, scenariile zilelor festive prevăd: arborarea drapelului naţional, eventual parada militară cu fanfară, spectacole folclorice după posibilităţi, tradiţii, comunicări istorice, evocări, recepţii etc. Şi, evident, foarte multă însufleţire şi empatie… .

Poetul Ady Endre are un poem, din care vă citez o strofă şi pe care o să parafrazez, ca să se potrivească temei propuse în discuţie: „Adja meg az Isten,//Mit adni nem szokott,//Száz bús vasárnap helyett //Sok víg hétköznapot,//Adja meg az Isten. (Ady Endre, Adja az Isten)

Traducerea: “Să dea Domnul//Ce nu-i obişnuit să dea//În loc de sute de duminici triste//Multe zile obişnuite vesele” (Ady Endre, Să dea Domnul).

Parafrazarea mea este îndemnul unui concetăţean, pentru noi toţi. Să dea Domnul tot ce poate să dea. În loc de prea multe zile festive, ori festivisme golite de conţinut, mai multe zile obişnuite vesele, harnice şi cu satisfacţii împlinite. SĂ DEA DOMNUL!