Daniel Săuca

Desigur numai în România și, probabil, în țări din Africa, se putea întâmpla așa ceva: haosul legislativ legat de gestionarea epidemiei/pandemiei cu noul coronavirus. Bulibășeala, penibilă, dă din nou socoteală de incompetență. În opinia mea cel puțin, principala hibă a sistemului public românesc. Se pot schimba guvernări fără număr, la noi tot trebuie să ghicești, să dai în bobi, să interpretezi ce-a vrut să spună legiuitorul. Să ceri neșpe puncte de vedere, să asculți păreri juridice, care, firește, se bat cap în cap. Azi, în 15 mai, nu știu cine poate spune exact ce e voie să faci și ce nu e voie să faci. Ce se deschide și ce rămâne închis. S-au săturat de haosul guvernării și organele media apropiate puterii: „15 mai: România intră în Starea de Haos. Cum vom trece la modelul suedez fără să vrem” (adevarul.ro); CTP: „E foarte rău ce a făcut Guvernul, nu avea voie, se știa foarte bine de anunțul politic cel cu 15 mai, de atunci era timp destul pentru a se înainta acest proiect. Parlamentul are dreptate, a fost supus unei presiuni create artificial de către Guvern. Acolo bătălia între Parlament și Guvern nu mai are legătură cu cetățenii, e vorba despre cine transmite acum mesajul de putere în opinia publică. Parlamentul vrea să spună ăștia v-au arestat, noi vă eliberăm, în vreme ce Guvernul vrea să inducă oamenilor convingerea că le-a salvat viețile multora, prin măsurile luate. Din ambele atitudini urmând să rezulte un câștig electoral” (digi24.ro). Mulți români s-au săturat de haosul amintit. Și cei care cred că e pandemie și cei care nu cred în așa ceva. După 15 mai 2020 România intră în zodia „responsabilității personale”, ceea ce este posibil să genereze un dezastru. 15 mai sărbătoresc ne va arăta, din nou, halul în care se află țara asta. Poate sunt iar prea pesimist. Bine ar fi să nu am dreptate și niciun rând din cele scrise de mine în perioada stării de urgență să nu se adeverească. La final, un „bonus”: „Este important să spunem asta: Virusul ar putea deveni un alt virus endemic în comunitățile noastre, iar acest virus s-ar putea să nu dispară niciodată. Cred că este important să fim realiști și cred că nimeni nu poate prezice când va dispărea boala. Cred că nu există promisiuni și nu există termene. Această boală s-ar putea să se transforme într-o problemă pe termen lung sau s-ar putea să nu”, a afirmat Mike Ryan, expert pentru situații de urgență în cadrul OMS (hotnews.ro).