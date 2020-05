La Zalău se produc folii de protecție pentru telefon cu tehnologie NASA

O companie românească înființată de doi zălăuani, Alien Surface, cu sediul în municipiul Zalău, pe strada Fabricii, specializată în fabricarea foliilor de protecție a anunțat recent, în cursul săptămânii trecute, lansarea unei noi folii de protecție, ultra-rezistentă, cu tehnologie Auto-Heal activă, inspirată de tehnologii National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Folia protejează telefoanele, tabletele, ceasurile, iar tehnologia care stă la baza protecției oferite de noua folie produsă în Zalău este utilizată și pentru o serie extinsă de echipamente ale NASA. În plus, folia permite o reaplicare repetată, de până la șapte ori, în cazul în care utilizatorul nu reușește să alinieze optim cu terminalul protejat. Compania estimează dublarea volumului vânzărilor, la finalul anului 2020, la 1,6 milioane de euro, dar și anunță investiții în valoare de 400.000 de euro în retehnologizare, achiziția de utilaje, creșterea capacității de producție, extinderea echipei, automatizări, alături de achiziționarea unui spațiu de 500 de metri pătrați, cu rol de birouri, producție și depozit. ”Este momentul reinventării, pentru noi. Experiența de peste zece ani ne-a adus în punctul în care suntem gata să protejăm terminalele utilizatorilor cu o folie de nouă generație, mult mai sigură, eficientă și ușor de instalat, dar și cel în care ne dezvoltăm o nouă identitate, alături de o prezență online împrospătată, cu un plus de funcționalități. Mai mult decât atât, este și momentul în care alegem să ne diversificăm gama de produse, pentru scopul unic de a ajuta medicii din linia întâi. Astfel, am produs deja 5.000 de viziere de protecție, pe care le-am donat, jumătate spitalelor din Sălaj și jumătate altor regiuni din țară și vom continua, în ritm susținut, să menținem acest demers, complet gratuit pentru beneficiarii din sistemul medical”, a precizat managerul general Alien Surface – Adina Crișan, fost redactor la cotidianul Magazin Sălăjean. Folia ultra-rezistentă, produsă în Zalău, asigură protecție 360˚ a terminalelor, pe ecran, laterale și spate și permite o transparență de sută la sută, fără a influența în niciun mod calitatea culorilor. Instalarea este facilă și datorită noii formule cu Alien Gel. Mai mult, producătorul oferă și un program de garanție pe viață, pentru noua generație de folii, desenate in-house și tăiate cu aparatură de mare precizie. Reprezentanții companiei Alien Surface estimează că vor ajunge la un volum de vânzări de 2.000.000 de euro, în următoarele 12 luni. Noua folie este deja disponibilă online, în magazinul propriu www.aliensurface.ro, dar și în magazinele online ale partenerilor. La redeschiderea magazinelor de profil, aceasta va putea fi achiziționată și în rețeaua de retail tradițional. Alien Surface dispune de o rețea națională de parteneri, iar lista acestora este accesibilă la www.aliensurface.ro/parteneri. De precizat este faptul că, Alien Surface a fost fondată în anul 2009. Compania produce și distribuie cele mai apreciate folii de protecție din țară. Foliile produse în Zalău înlocuiesc cu succes husele sau carcasele dispozitivelor. Un aspect important este faptul că nu alterează designul acestora și claritatea ecranelor.

Viziere pentru zeci de unități spitalicești și servicii de ambulanță

Deși compania este specializată în fabricarea foliilor de protecție, în perioada pandemiei cauzate de noul coronavirus, la Zalău s-au realizat și viziere. În total reprezentanții companiei au distribuit gratuit peste 5.000 de viziere care au ajuns la: Direcția de Sănătate Publică Sălaj, la cabinete medicale, farmacii, la majoritatea secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, în secțiile pediatrie, ORL, Boli infecțioase, Ortopedie, Gastroenterologie, Medicina Muncii, Oncologie, Laboratorul de analize; Spitalul Orășenesc Jibou, Spitalul din Crasna, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, dar și la personalul din magazinele alimentare din municipiu. De asemenea, vizierele produse la Zalău au ajuns la Serviciul de Ambulanță Județean și la câteva farmacii și cabinete medicale, dar și în județul Maramureș la spitalul din Sighetul Marmatiei, la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava și la Serviciul Județean de Ambulanța Bistrița.