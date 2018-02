Firmele din zona industrială se ridică împotriva Primăriei Zalău

Printr-o plângere adresată Primăriei Zalău și Prefecturii Sălaj, Clubul Oamenilor de Afaceri “Silvania” solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375 din 21 decembrie 2017, cu privire la noua zonare a intravilanului Municipiului Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a imobilelor.

Oamenii de afaceri se arată indignați de faptul că, prin HCL amintită mai sus, terenul agenților economici din zona industrială va fi impozitat la fel ca terenurile aflate din “buricul Zalăului”. Astfel încât, dacă până în prezent, firmele plăteau impozite la nivelul zonei C de clasificare, din acest an, acestea suint obligate să plătească taxe la nivelul zonei A. “Întreaga zonă industrială a Zalăului, situată pe Bulevardul Mihai Viteazul, este afectată de această decizie, terenurile lor trecând din categoria C în categoria A, suferind o majorare a impozitului pe teren. Primăria Zalău trebuie să ia în considerare și celelalte beneficii aduse de firmele ce activează în zona industrială, și totodată și de mărirea în anul anterior a valorii de impozitare a clădirilor prin schimbarea normelor ANEVAR, norme ce au dezavantajat proprietățile din orașele mici. Firmele locale acționează în general pe o piața internațională, puternic concurată de țări din Asia, țări cu costuri de producție mai mici, piață ce nu permite zălăuanilor să facă majorări de preț pentru a acoperi aceste extracosturi intervenite.

Agenții economici angajați în activități de comerț sunt afectați de orice cost de funcționare în plus, asemenea majorări dezavantajându-i față de concurenți din zone apropiate care beneficiază de taxe mai reduse, o eventuală majorare a produselor comercializate fiind sesizată de consumator, diminuându-le cifra de afaceri. Astfel, printre cei afectați, se regăsesc Multicom Srl , Miral Com Srl (fost zona B – actual zona A), Group Metal Trading Srl , Doradia Srl, Conti Srl, Universal Eurobuild Srl, Transex Srl (fost zona C – actual zona A).

De altfel, vă informăm că agenți economici angajați în activități de producție cum sunt Michelin, Silcotub, Grupul Universal, Centrotrans, Rom Dinarom, WeltHaus, Doradia, dețin o pondere importantă de angajați și contribuie cu cote defalcate la bugetul local, dar totodată vând pe piețe internaționale foarte puternic concurate, fiindu-le afectat direct costul de producție prin această schimbare de încadrare. O eventuală diminuare a numărului de angajați ar afecta într-un mod mai dezastruos bugetul local decât această majorare a încasărilor percepută de Primăria Zalău, se arată în adresa amintită.

Potrivit președintelui Clubului Oamenilor de Afaceri “Silvania”, Dan Cherecheș, în cazul în care muinicipalitatea nu va da un răspuns favorabil solicitării de mai sus, administratorii firmelor afectate de decizia consilierilor municipali sunt deciși să acționeze în judecată Primăria Zalău.

În viitoare ședință de Consiliu Local, care va avea loc joi, se va lua în discuție și solicitarea Clubului Oamenilor de Afaceri “Silvania”. Vom reveni cu amănunte.