Vacanță la soare și cu bani în buzunare – Planifică vacanța de vară încă de acum!

Deși nu se apropie sezonul de vară, îți poți face planuri de vacanță din timp. An după an trebuie să te gândești la concediul de vară încă din perioada lunilor reci, când nu ai prea multe cheltuieli și constrângeri financiare. În plus, dacă te informezi din timp, poți prinde oferte avantajoase, unele chiar de nerefuzat. Este bine să începi să cauți oferte de transport și cazare încă de pe acum. Întotdeauna este bine să fii atent cum îți cheltui banii, să fii precaut financiar și în ceea ce privește organizarea concediului sau a vacanței în orice perioadă a anului.

Unde poți pleca în vacanța de vară?

Profită încă de pe acum de ofertele agențiilor de turism și stabilește-ți foarte bine obiectivele. Chiar dacă e luna decembrie și ești prins în verva cumpărăturilor specifice Sărbătorilor de iarnă, fă-ți timp pentru a te gândi încă de pe acum și la vacanța de vară. Nu renunța la visul de a pleca în vacanță, fă-ți rezervare din timp, pentru că doar așa te poți bucura de concediu, de mare, de soare, de locuri de vis având și bani în buzunare. O vacanță deosebită se poate petrece și cu bani mai puțini, ideea este să fii organizat și să-ți acorzi un pic de timp, să cauți sejurul potrivit și să prinzi ofertele cele mai bune pentru a cheltui mai puțin.

Iată care sunt cele mai impresionante destinații pentru vacanța de vară:

Croaziera în Caraibe, în Cuba și Jamaica. Bucură-te de o vacanță minunată în Santiago de Cuba și relaxează-te la bordul unei nave ultramoderne – Celestyal Crystal – pentru a admira priveliștile de neuitat ale Mării Caraibelor. Un astfel de sejur all inclusiv cuprinde vizitarea Cetății Havana din capitala cubaneză, o excursie la orașul colonial numit Cienfuegos din regiunea Trinidad, turul orașului Santiago de Cuba, vizitarea Cetății El Morro, cazare la hotel de 4 stele în Varadero, excursia în Jamaica la Montego Bay.

Excursie cu jeep-ul în Maroc, în Zagora și Erfoud, dar și plimbarea cu cămila prin deșert. Se spune despre circuitul Marrakech, Sahara, că ar fi cea mai bună alegere pentru cei care doresc să simtă parfumul oriental. Marocul este perfect pentru un sejur cultural, aici poți vizita piețe tradiționale, orașe istorice vechi unde sunt atracții turistice unice în lume, cetăți impresionante și peste 100 de așezări fortificate. Un sejur în Maroc poate cuprinde: excursia spre Quarzazate prin trecătoarea Tizi-n-Tichka din Munții Atlas, vizitarea Fortăreței Telouet și a zonei Kasbah Ait-Benhaddou. De asemenea în Maroc poți ajunge la renumita ,,Poartă a deșertuluiˮ din orașul Quarzazate și cetatea Taourirt. Sejurul poate cuprinde și un tur al orașului Agds care se află între Marrakech și Timbuktu, pe drumul caravanelor. Alte obiective turistice sunt: Zagora, dunele de nisip Erg Chebbi, așezările fortificate din Marzouga, plimbarea cu cămila prin deșert (aceasta costă 30 Euro pentru o singură persoană), canionul Todra cu stâncile de 250 m, un tur prin Cetatea Amerhidei din Erfoud dar și Cetățile Tinghir și Dades.

Petrece o vacanță de vis în Spania și Portugalia! Poți face un sejur la Barcelona unde sunt Fântânile Magice, Catedrala Sagrada Familia, cartierul Gotic, Parcul Güell și La Ramba. La Barcelona se află Mănăstirea Montserrat care este interesant de vizitat. Un alt obiectiv turistic este orașul Valencia cu peste o mie de turnuri, situat chiar pe malul Râului Turia. Sejurul se continuă spre orașul Murcia și regiunea Granada, apoi se face o excursie la orașul Cordoba unde este Marea Moschee ce a devenit catedrală, urmează vizitarea orașului Sevilla, Catedrala gotică unde este mormântul lui Cristofor Columb. În sudul Portugaliei se vizitează zona Faro, Algarve, Evora și capitala Lisabona.