UNTOLD continuă campania Transilvania All Inclusive

ÎNCEPÂND DIN 2016, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE, O BRĂȚARĂ DE FESTIVAL TRANSFORMĂ TRANSILVANIA ÎN CEL MAI MARE RESORT DIN LUME!

UNTOLD continuă și în acest an campania demarată în 2016, Transilvania All Inclusive, care și-a propus de la început să transforme tărâmul lui Dracula în cel mai mare resort din lume. UNTOLD este mai mult decât un festival de muzică, fiind un ambasador al României și un deschizător de drumuri pentru turiștii care vin pentru prima dată în România și descoperă Transilvania prin prisma celui mai așteptat eveniment muzical al anului 2017.

În parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism, brățara UNTOLD va oferi în perioada 5 august -10 septembrie reduceri sau alte facilități la obiectivele turistice importante din Transilvania. Pentru a putea promova turiștilor cât mai multe atracții transilvănene, anul acesta este disponibilă platforma online untold.com/en/transilvania-all-inclusive, unde pot fi încărcate în mod gratuit obiective turistice (castele, muzee, conace, complexe turistice de tip hotel-restaurant), singura obligație a operatorilor fiind de a oferi un beneficiu posesorilor de brățară UNTOLD 2017. Înscrierile pe plaftormă pot fi făcute până la data de 1 august 2017. Toate obiectivele turistice care se vor înscrie în platformă vor fi promovate atât pe site-ul www.untold.com, cât și în timpul festivalului, în cadrul stand-ului Transilvania All Inclusive!

Mii de turiști străini au vizitat, în 2016, obiectivele turistice înscrise în campanie: Sinagoga Neologă Zion din Oradea, Casa Darvas – La Roche Oradea, Palatul și Turnul Primăriei Oradea, Cetatea Oradea, Complexul Baroc Oradea, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Salina Turda, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Bastionul Țesătorilor Braşov, Castelul Bran și Muzeul Național Peleș.

Transilvania a fost situată de celebrul ghid turistic Lonely Planet pe primul loc într-un top al regiunilor turistice din lume care merită vizitate.

Mai multe informații despre Campania “Transilvania All Inclusive” se pot găsi pe site-ul festivalului, www.untold.com. Campania “Transilvania All Inclusive” a fost dezvoltată de UNTOLD Festival în parteneriat cu ANT.