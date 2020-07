StoneMania, “tezaurul” online cu pietre prețioase și cristale-unicat

Oamenii au fost fascinați de-a lungul timpului de pietrele prețioase, semiprețioase și cristalele descoperite în adâncul pământului. Frumusețea lor a fost cea care, firește, a atras atenția oamenilor, dar valoarea lor a fost dublată odată cu trecerea timpului, prin descoperirea unor proprietăți care făceau din fiecare piatră ori cristal în parte, un obiect unic, desăvârșit de puterea neîntrecută a naturii. În timp, oamenii au constatat că multe dintre pietrele prețioase, semiprețioase și cristale au diferite proprietăți. Astăzi, de exemplu, este recunoscut faptul că o piatră precum citrinul, considerată o piatră solară, ne poate îmbunătăți starea de bine și optimismul, ne poate stimula capacitatea creativă, concentrarea și ideația. Ametistul – frumoasa gemă cu irizații violete, ne poate ajuta să trecem peste anumite dependențe, în timp ce rubinul aduce beneficii în anumite cazuri în care recuperarea fizică este îngreunată de anumiți factori, prin faptul că această piatră ar putea stimula sistemul sanguin. Iar exemplele pot continua, multe dintre proprietăți, beneficii, dar și felul în care arată aceste pietre – putând fi găsite pe siteul www.stonemania.ro. Pietrele prețioase și semiprețioase sunt minerale care, pe lângă rolul estetic conferit de aspectul lor, au, în funcție de structură, caracteristici, chiar și locul din care au fost extrase, diferite proprietăți. În afară de originea minerală (anorganica) – cele mai multe categorii, pietrele mai pot fi și de origine organică – minunatul chihlimbar, perlele și coralul. Încă din cele mai vechi timpuri a fost dovedit și acceptat faptul că pietrele prețioase și semiprețioase ne pot influența pozitiv, prin proprietățile lor terapeutice și a energiilor pe care le răspândesc. Pietrele amplifică direct și accelerează modelele de energie care combină puterea lor naturală cu puterea dorințelor noastre și ne pot ajuta în vindecarea spirituală și în găsirea confortului, a unor stări care să ne conducă spre vindecarea unor probleme de ordin emoțional. Este un fapt dovedit acela că natura emite vibrații binefăcătoare care vin în rezonanță cu corpul nostru, iar acest lucru se întâmplă și prin intermediul cristalelor și pietrelor.

Beneficiile ascunse dincolo de frumusețe

Pietrele și cristalele ne îmbunătățesc starea, chiar și doar prin faptul că cel care le are asupra lui ori în preajmă, poate admira perfecțiunea și “lucrul” desăvârșit al naturii ascunse sub pământ, la suprafața lui ori în apele mărilor și oceanelor. O piatră prețioasă, semiprețioasă, un cristal sau un obiect confecționat din aceste materiale unice, nu reprezintă doar simple obiecte decorative ori de înfrumusețare. Ele aduc prin prezența lor lângă noi o stare de bine, de liniște, o cale către introspecție și meditație, lucruri care ne pot smulge, chiar și doar pentru câteva minute, de stresul cotidian, de rutina corozivă și de oboseala psihică ce a devenit un factor mai nociv și mai distructiv decât am putea crede. StoneMania nu este doar un loc din care îți poți achiziționa, de exemplu, un set de pietre ori cristale cu rol decorativ, un obiect de iluminat care să îndeplinească atât puncția în sine pe care o are, dar care să vină și cu anumite proprietăți benefice organismului – cum ar fi, de exemplu, lămpile din sare de Himalaya de la StoneMania. Ele reprezintă, prin varietatea produselor oferite și prin multitudinea de pietre, cristale și minerale puse la dispoziția clienților, poate cel mai complex magazin online cu acest specific din România. Peste 150 de pietre semiprețioase, toate fiind unicat prin structura lor coloristică, cristale, cabochoane ce pot fi montate în diverse obiecte ori bijuterii confecționate în variate forme sau mărimi ori folosite ca obiecte decorative în combinații infinite, în funcție de dorința fiecăruia, pietre decorative cu efect terapeutic, coliere unicat, brățări cu monturi unice, pandative, cercei, inele, butoni, brelocuri, cristale cu rol terapeutic și alte obiecte care, practic, pot lua rolul dorit de fiecare în funcție de nevoile, plăcerea, personalitatea ori chiar de zodia posesorului. StoneMania nu este doar un magazin din care vă puteți achiziționa obiecte care, în alte magazine pot fi găsite sub forma gablonzurilor sau a unor obiecte decorative fabricate în serie. La Stone Mania, fiecare piatră, cristal, fiecare obiect decorativ, fie că este vorba despre un simplu inel, un cristal cu rol decorativ sau un set de pietre semiprețioase, fiecare în parte este, de fapt, un obiect unic în care natura a intervenit, uneori în mii de ani, pentru a desăvârși forma, culoarea ori combinațiile fascinante de nuanțe din fiecare. O piatră pentru fiecare, un cristal sau un obiect cu formă unică, așa cum de fapt suntem fiecare dintre noi, toate pot fi găsite pe www.stonemania.ro.

