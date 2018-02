Sizzling Hot, slot clasic la cazinouri online

Sloturile clasice cu fructe sunt primele jocuri din industria cazinourilor, iar ele continuă să se afle în topul preferințelor jucătorilor. Dar cum definim sloturile clasice? Sunt jocuri pacanele cu 3 sau 5 role, cu aproximativ 10 linii de plată, cu simboluri cu fructe, clopoței, steluțe aurii și care se joacă foarte simplu, dar sunt foarte distractive, motiv pentru care tot mai mulți jucători sunt atrași de acestea și nu de jocurile moderne cu multe funcții și simboluri. În ciuda gamei variate de jocuri pacanele pe care cazinourile o oferă jucătorilor săi, există o serie de jocuri clasice care sunt preferate de toți jucătorii, atât experimentați, cât și începători. Printre acestea se numără Sizzling Hot, unul dintre cele mai populare jocuri pacanele cu fructe.

Sizzling Hot, cel mai popular slot clasic

Sizzling Hot este un joc cu 5 role, 3 rânduri și 5 linii de plată, având o grafică colorată și simplă specifică sloturilor clasice. Simbolurile jocului sunt reprezentate de fructe precum pepeni, prune, lămâi, struguri, portocale și cireșe, dar există și cunoscutul simbol 7 prezent în toate jocurile clasice. Cele mai valoroase simboluri sunt pepenii și strugurii, deci formarea unor combinații cu acestea îți vor aduce câștiguri mult mai mari. Chiar dacă nu există un simbol Wild, Scatter-ul reprezentat de steluța aurie aduce câștiguri și face jocul mai distractiv. Dacă așezi cel puțin 3 simboluri Scatter oriunde pe role, vei primi un premiu care diferă în funcție de numărul de simboluri reunite.

În ceea ce privește caracteristicile speciale, Sizzling Hot nu prezintă nicio caracteristică bonus, trebuie doar să-ți setezi pariul și să apeși “Start” pentru a începe jocul. Totuși, ai la dispoziție funcția „Autoplay” în care rolele se vor roti de mai multe ori consecutiv pentru a forma combinații câștigătoare. Lipsa bonusului la acest joc este compensată de simbolul Scatter care acordă premii divserse pe tot parcursul jocului. În plus, RTP-ul jocului este de 95,66%, acesta fiind un indicator care trebuie luat în considerare când alegi să joci un slot online. RTP sau Return To Player reprezintă procentul care îi revine jucătorului atunci când are parte de câștiguri și dorește să le retragă. Deci, cu cât acesta este mai mare, cu atât jucătorul va putea să-și retragă cea mai mare parte a câștigurilor. Nu uita că valoarea acestuia trebuie să fie de peste 95% pentru ca un slot să fie profitabil.

Dacă vrei să încerci acest slot, profită de ofertele exclusive de pe Joc Pacanele și alege-ți un bonus cât mai mare pentru a juca mai mult timp cu mai puțini bani sau chiar gratis. Una dintre cele mai avantajoase oferte este cea pentru cazinoul Admiral unde poți juca Sizzling Hot, dar și alte jocuri clasice. Admiral îți oferă un bonus de bun venit fără depunere de 200 RON pentru a juca gratis cele mai atractive sloturi, iar dacă dorești să depui pentru a avea un cont o sumă și mai mare, poți profita de bonusul de bun venit cu depunere de 100% în limita a 800 RON. Cu alte cuvinte, depui o sumă de bani iar aceasta se va dubla automat. Tu ce bonus preferi?

Alege o ofertă exclusivă și pregătește-te să câștigi la jocuri pacanele!

(P)