Maimuța Bongo – jocul de tip sms suprataxat care vă bagă în faliment

Știți cu cine “vorbește” copilul dumneavoastră?

“Atenție, maimuță periculoasă la orizont!”. Așa ar trebui să sune anunțul, dacă ar fi unul sincer și în sprijinul clientului, atunci când, din curiozitate, din greșeală sau din dorința de divertisment, un copil sau un adolescent face greșeala uriașă și intră în jocul Ask Bongo (întreabă-l pe Bongo). Un joc care, deşi nu este nou, a căpătat în ultimele luni o popularitate deosebită în rândul copiilor şi adolescenţilor, vă poate băga în faliment. Este vorba despre o aplicaţie ce func’ioneaz[ prin intermediul mesajelor scurte (sms), ce poate fi accesată de pe telefonul mobil, prin serviciul de telefonie la care sunteți abonați, un joc prin care o figurină – maimuţa Bongo – vă goleşte portofelul sau contul bancar în urma mesajelor de tip sms cu suprataxă trimise de copilul dumneavoastră, din curiozitate ori din naivitatea specifică vârstelor fragede. Deşi serviciul gândit în Australia este destinat, chipurile, celor peste 18 ani şi copiilor cu acordul părinţilor, cei mai mulți au aflat acest lucru doar după ce s-au trezit cu facturi exorbitante la telefon, având costuri suplimentare în dreptul cărora scria, simplu, “număr cu suprataxă”. Numărul în cauză este 1405.

1405 – pericol de țeapă

Dacă vedeți numărul 1405, este clar că de pe telefonul pe care îl aveți au fost trimise mesaje către această aplicație. Jocul funcționează exact cum funcționează toate înșelătorii de acest tip. După primul mesaj trimis, robotul (maimuța) răspunde și vine cu noi date sau întrebări menite să stârnească interesul utilizatorului, inventând tot felul de povești care mai de care mai aberante dar care, extreme de bine concepute,, îi fac mai ales pe cei mici să fie tot mai curioși și interesați să continue jocul. O parte dintre părinți au făcut plângere la Poliție, al’ii la protec’ia consumatorului, cert este că nimeni nu poate face nimic atâta timp cât aceste mesaje au fost trimise de bună voie și prin acceptarea condițiilor de joc pe care, evident, niciun copil nu și le însușește. “Bună. Bongo îţi spune numele celui care îţi va cuceri inima. Vrei să îl aflii?”, întreabă “maimuţa” cea şireată. Evident că se mai trimite un al mesaj, şi altul, apoi altul. Fiecare mesaj, indferent de numărul caracterelor, costă 1,5 euro plus TVA.

“Bongo a aflat ce îți rezervă ziua de mâine”

“Bongo îți spune cu cine te vei întâlni”. “Bongo a aflat ce vorbesc prietenii tăi despre tine, Vrei să știi și tu?” Bongo vrea să știe ce culoare are patul tău, și îți va spune după aceea ce înseamnă culoarea pentru ceea ce ți se va întâmpla”, și multe alte îndemnuri la care orice copil sau adolescent care nu este informat și ajutat, va răspunde pe loc. Iar pentru fiecare răspuns, compus fie și doar dintr-o literă sau un simbol, sau solicitare, factura crește cu aproximativ 7 lei. O femeie din Zalău s-a prezentat, zilele trecute, la redacția noastră și, extrem de supărată, ne-a povestit ce s-a întâmplat cu factura la telefonul mobil din cauza acestei aplicații mobile. Femeia a spus astă problemă la școală și, în acest fel, a aflat că nu este singurul părinte care se confruntă cu această problemă.

“Am plătit peste 400 de lei în două luni pe factura de telefonie mobilă, pentru costuri suplimentare la numere cu suprataxă. Explicațiile celor de la compania de telefonie sunt halucinante, sunt în mod cert pregătiți să nu îți ofere un răspuns lămuritor, cu atât mai puțin un sprijin real. Desigur, vinovați suntem noi, consumatorii, pentru că nu suntem vigilenți și lăsăm ca aceste lucruri să se întâmple. Mi s-a spus de către operatoare că, într-adevăr, numărul de telefon este partener al operatorului de telefonie mobilă la care avem abonament. Mi s-a dat un număr de telefon la care aș fi putut să închei povestea asta. Am sunat și un robot mi-a povestit timp de cinci minute ce trebuie să fac. Am confirmat în final că vreu să mă dezabonez de la aplicaţie și am fost anunțată că numărul fi dezabonat în cel mai scurt timp. Conversaţia cu robotul a durat mai multe minute, pentru că înregistrarea era foarte lentă, probabil în acelaşi scop de a taxa suplimentar.

Nu am mai primit mesaj care să confirme faptul că nu mai sunt în legătură cu această hoție, însă primesc în continuare periodic mesaje de la aplicație. Aș vrea ca toți părinții să știe despre ce e vorba și să îi instruiască pe copii cu privire la acest pericol, oamenii aceștia, atât cei care inventează astfel de hoții, dar mai ales companiile de telefonie mobilă care susțin și promovează aceste mijloace înșelătoare, care fură la propriu banii clienților, sunt lipsiți de orice scrupule. Trebuie să fim vigilenți”, a spus femeia.

Companiile de telefonie nu au niciun interes să vă acorde sprijin. Fiecare se descurcă cum poate

Acesta nu este singurul caz din Sălaj, multe informații pe care le avem arată faptul că mulți părinți au trecut prin aceste experiențe neplăcute, unii dintre ei mai plătesc și în prezent deși au încercat să scape de această înșelăciune. Mulţi dintre părinţi au realizat la timp pericolul şi au oprit tăvălugul costurilor suplimentare la început, alţii au descoperit mai târziu şi încă se luptă să scape de această aplicaţie care îi bagă în faliment. Companiile de telefonie, indiferent despre care vorbim, nu vă vor susține niciodată în demersurile pe care le faceți, ele sunt interesate de orice modalitate de a taxa suplimentar pentru că şi ele au o mare parte din câştig, prin urmare vina este împărţită cel puţin în mod egal. Neglijența clientului înseamnă pentru ei o sursă suplimentară de venit. Veți fi plimbat de la “Anna la Caiafa”, în stilul caracteristic al operatorilor de telefonie mobilă, fără ca problema să vă fie rezolvată în final. Așadar, feriți-vă de Bongo, explicați-le copiilor, mai ales celor mai mari cărora nu le puteți lua telefonul din mână foarte ușor (se pare că acest joc absurd i-a “prins” chiar și pe adolescenți) faptul că totul este o păcăleală și că prețul plătit pentru câteva mesaje trimise acestui personaj virtual, în spatele căreia rânjesc, fericiți, patronii unor astfel de aplicații, vă lasă fără bani. Și aceasta nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Atenție, așadar la… Bongo, “maimuța” care păcălește și fură tot ce prinde!