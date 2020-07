Conferințele “Caiete Silvane” online: „Sezonierii care hrănesc Europa”

Conturile de Facebook și Youtube ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și ale revistei Caiete Silvane vor transmite, miercuri, 22 iunie, de la ora 19, evenimentul “Sezonierii care hrănesc Europa. Cum susțin migranții sezonieri din ruralul autohton lanțul de consum alimentar European”. Migrația transnațională, sezonieră și de lungă durată, a modelat și modelează profund lumea rurală post-socialistă, provocând o serie de transformări profunde la nivelul indivizilor, familiilor, comunităților și societății românești în ansamblul ei. Mass-media prezintă periodic materiale și date despre acest fenomen, insistând în special asupra importanței pentru economia autohtonă a remitențelor trimise de cei plecați la muncă peste hotare și, mai ales în ultimii ani, asupra crizei forței de muncă provocată de migrația muncitorilor calificați și necalificați. Prin conferința de față îmi propun să mut atenția asupra rolului migranților est-europeni (români, în cazul de față) angajați sezonier în agricultură sau detașați în abatoarele din țările vestice, în susținerea lanțurilor de consum alimentar și a producției de alimente proaspete și accesibile consumatorilor vestici. Criza Covid-19 a evidențiat din plin dependența economiilor vestice de munca muncitorilor și muncitoarelor din România pentru funcționarea lanțurilor de consum alimentar, precum și partea întunecată a acestui sistem bazat pe forță de muncă ieftină, nesindicalizată și expusă unor abuzuri din partea multor angajatori sau intermediari. Având la bază o serie de interviuri și discuții informale recente sau realizate în ultimii ani în comunități rurale din Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș, prezentarea explorează aspectele principale ale migrației transnaționale sezoniere pentru muncă în agricultură și rolul migrației sezoniere interne din perioada comunistă și post-comunistă în dezvoltarea unei culturi a migrației în unele comunități rurale.

Valer Simion Cosma (n. 1986) doctor în istorie, cercetător științific III la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, membru al Institutului pentru Solidaritate Socială și asistent de cercetare (Postdoc) la Facultatea de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în cadrul proiectului Iconografia vrăjitoriei, o abordare antropologică: cinema, teatru, arte vizuale. A fost angajat al Fundației Research Innovation ca senior researcher în cadrul proiectului Political Clientelism: a comprehensive frame for measuring electoral irregularities, coordonat de prof. univ. dr. Isabela Mareș (Columbia University, US). Timp de doi ani (2015-2017), a fost cercetător în cadrul proiectului “East-West”. Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions (Seventh Framework Programme – ”Ideas” Specific programme – European Research Council) găzduit de Institutul Etnografic al Academiei Maghiare de Științe din Budapesta, Ungaria. Este fondator al Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale (2016), al Telciu Summer Conferences (2012), al Telciu Summer School (2016). A publicat o serie de studii în volume colective și reviste de specialitate din România și străinătate. Preocupările sale vizează modernizarea lumii rurale, migrația, naționalismul, religia vernaculară și raporturile dintre modernitate/colonialitate și religie în Europa de Est. În paralel cu activitatea academică, a contribuit la documentarea și realizarea unor filme documentare.