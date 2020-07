Comunicat de presă: PRIME KAPITAL LANSEAZĂ PRIMA REȚEA DE CINEMATOGRAFE ÎN AER LIBER CU ACCES GRATUIT

Prime Kapital a lansat pe 17 iunie, odată cu proiecția de la Roman Value Centre, prima rețea de cinematografe în aer liber din România.

Proiectul este unul unic în țară și este funcțional deja în parcările a 5 centre comerciale din portofoliul companiei : DN1 Value Centre, Militari Shopping, Zalău Value Centre, Roman Value Centre și Baia Mare Value Centre.

O a șasea locație urmează să intre în circuit odată cu deschiderea Dâmbovița Mall, în Târgoviște, pe care grupul o va inaugura în luna august a acestui an.

Prime Kapital dorește să ofere clienților săi o alternativă de petrecere a timpului liber în contextul actual și în același timp să iși sustină partenerii printr-un eveniment pe termen lung al cărui obiectiv este fidelizarea clienților în fiecare dintre locații.

Logistica mobilizată este una impresionantă, ecranele de proiecție fiind unice în țară ca dimensiune, 300 de mp fiecare, ceea ce permite spectatorilor o vizionare a filmelor în cele mai bune condiții.

Proiecțiile au loc în fiecare seară a săptămânii și, cel mai important, accesul este gratuit. Cei ce doresc să participe trebuie doar să se înscrie online pe platforma pusă la dispoziție pe site-ul fiecărui centru comercial.

Vizionarea se poate face în aer liber din gradenele special amenajate ce respectă toate conditiile de distanțare socială. Pentru cei care doresc o experiență inedită vizionarea se poate face direct din autoturism. Fiecare locație beneficiază în medie de 100 astfel de locuri dedicate mașinilor.

Spectatorii au de asemenea posibilitatea de a comanda telefonic mâncare și băuturi de la operatorii din zonele de food-court ale centrelor comerciale, livrarea realizându-se direct în zona de eveniment în condiții de maximă igienă și siguranță.

Portofoliul de filme este și el unul impresionant, blockbustere dar și filme care urmează să fie difuzate în premieră națională : Motherless Brooklyn, Just Mercy, The Way Back sau Blinded by the light.

Peste 80.000 de spectatori se vor bucura de filmul preferat în această vară în cele 6 centre comerciale ale Prime Kapital din București, Balotești, Zalău, Roman, Baia Mare și Târgoviște.

Despre Prime Kapital

Prime Kapital este un dezvoltator, investitor și operator imobiliar, activ în Europa Centrală și de Est. Fondatorii afacerii activează în piața imobiliară din România și din regiune de mai bine de un deceniu și au o reputație neegalată cu privire la calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltărilor realizate. Prime Kapital are o prezență amplă pe piața din România și este integrat pe verticală, având o echipă de peste 200 de specialiști în domeniul imobiliar, ce îmbină competențe multi-disciplinare și acoperă întregul lanț valoric, specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.

