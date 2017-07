Reabilitare cu fonduri europene a celei mai importante case tradiționale din Sălaj Magazin Salajean

Alexandru Moldovan

O casă tradițională din lemn, datând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, aflată pe lista monumentelor istorice și catalogată de specialiștii în etnografie ca fiind cea mai veche și mai importantă din Sălaj, este reabilitată în prezent, în cadrul unui proiect european în valoare de 174.000 de euro.

Cunoscută drept “Casa Lupuț din Cizer”, imobilul, ce era înainte de reabilitare la un pas de colaps, cu acoperișul din paie distrus în mare parte și structura de lemn putrezită, a avut, de-a lungul vremii, inclusiv destinația de biserică, numele lui fiind legat și de un alt monument reprezentativ din localitate, biserica de lemn a lui Horea, mutată între timp la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Casa este amplasată actualmente în spatele școlii ce poartă numele fostului conducător al răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania, Vasile Ursu, cunoscut ca Horea, ce și-a legat destinul de localitatea sălăjeană prin biserica ce a clădit-o aici către finalul secolului al XVIII-lea. Potrivit legendelor locale, meșterii ce au lucrat la ridicarea lăcașului de cult sub îndrumarea lui Horea au stat chiar în casa ce ce este reabilitată în prezent, ce era la vremea respectivă una din cele mai mari și mai frumoase construcții de lemn din sat.

Construită inițial lângă o vale ce o inunda aproape în fiecare primăvară, casa a fost mutată, pentru a fi salvată, în spatele școlii noi, în 1987. Casa are o valoare arhitecturală deosebită, datorită vechimii, amplorii construcției, motivelor decorative din portalul ușii interioare, din cadrele ferestrelor și din stâlpii târnațului. Valoarea ei derivă și din faptul că este una din ultimele case cu paie, fiind reprezentativă pentru toată regiunea de sub Meseș.

“Practic, casa aceea este cea mai importantă casă veche din județul Sălaj în momentul de față. Mai existau două case, la Călacea și la Bezdez, de sfârșit de secol XVIII, iar aceasta este de dinainte de 1750. În plus, și ca mărime și ca elemente ornamentale, este unică. Și ca tehnică de construcție, din bârne de stejar rotunde, trimite spre prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Plus tradiția locală, care spune că în casa aceea au stat meșterii cât timp s-a făcut biserica lui Horea, tot din Cizer, care e din 1773, datată, cu inscripție. A servit și ca biserică, fiind casă cu un spațiu foarte mare. Tradiția locală așa spune”, afirma, în urmă cu doi ani. Augustin Goia, cercetător expert la Muzeul Etnografic al Transilvaniei și unul dintre cei buni cunoscători ai patrimoniului cultural tradițional din Sălaj.

De altfel, la vremea respectivă, cercetătorul trăgea și un semnal de alarmă privind starea de degradare a imobilului.

Ultimul locuitor al casei a fost Lupuț Ioan a Giurchii Floroaie din Cizer. Casa a fost declarată monument istoric în anul 2004. Aflată inițial în proprietatea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, ea a trecut în 2009 în posesia administrației locale din Cizer, care și-a dorit punerea în valoare a monumentului istoric prin realizarea într-un nou amplasament a unei gospodării tradiționale, care să includă și alte construcții specifice zonei.

Intențiile s-au concretizat la finele anului 2016, atunci când administrația locală a semnat contractul pentru realizarea gospodăriei, cu o firmă specializată în reabilitări de monumente istorice din Baia Mare.

Primarului comunei Cizer, Ioan Pătcaș, a declarat miercuri, că lucrarea urmează a se finaliza în luna decembrie, toate construcțiile din gospodărie, respectiv casa Lupuț, o șură tradițională, un găbânaș (magazie n.r.) și o oloire (instalație de producere a uleiului n.r.), fiind realizate exclusiv din bârne de stejar.

“Tot ce s-a putut recupera s-a recuperat. Tot ce a reprezentat element de risc a fost schimbat. Cea care a militat foarte mult pentru acest proiect a fost arhitectul Doina Nejur, care ne-a sprijinit foarte mult. Este un proiect început de fostul primar Liviu Fărcaș, pe care noi îl continuăm. Este vorba de reabilitarea unei gospodării tradiționale, nu doar a casei. Sperăm să finalizăm lucrările în luna decembrie”, a precizat Ioan Pătcaș.

Proiectul cu titlul “Restaurare, consolidare și amenajare gospodărie țărănească Casa Lupuț din localitatea Cizer” este realizat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, valoarea totală a investiției fiind de 174.055 euro.