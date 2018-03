La Şimleu Silvaniei: Spectacol cultural-artistic grandios!

Motto: „Vorba unire este azi în toate inimile. Toți o voim”.

Nicolae BĂLCESCU (1819-1852), om politic, istoric și scriitor român

Anul 2018 este Anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. În acest an se organizează multiple activități de rememorare a jertfei înaintașilor noștri și a luptei lor pentru constituirea statului național român, cinstindu-se cât se poate de bine… La 27 martie 1918, Basarabia s-a unit cu România, prin voința românilor de dincolo de Prut, act votat de către Sfatul Țării (Parlamentul Republicii Democratice Moldovenești de atunci).

În acest context, sâmbătă, 24 martie 2018 (în ajunul praznicului Buna Vestire – Blagoveștenia), Primăria, Consiliul Local, Centrul Cultural și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Șimleu Silvaniei au organizat un spectacol cultural-artistic grandios! Acesta s-a desfășurat la Casa de Cultură a orașului, în două părți, în prezența a peste 350 de spectatori. În prima parte a evoluat cantautorul Cristofor Aldea-Teodorovici și o parte din orchestra sa din Chișinău (Republica Moldova). Aceștia, după salutul de „bun venit!”, au fost prezentați publicului de către drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Șimleu Silvaniei, care a spus: „(…) Dorim ca acest eveniment să fie dedicat, în Anul Centenarului Marii Uniri, marelui eveniment și, în special, zilei care se apropie, cea de 27 martie, ziua în care Basarabia s-a unit, în 1918, cu România. În tot acest an să fim, mereu împreună, să gândim și să simțim românește. (…)”.

Astfel, oaspeții Șimleului au prezentat un frumos program, un potpuriu al „zestrei” lor muzicale. Tip de aproape o oră și jumătate, Cristi (cum îl alintă prietenii, chitară și voce) și acompaniatorii săi muzicali: Carolina Grușevan (vocea a doua), Dumitru Scripnic (chitară bas), Dan Brumă (chitară solo), Stanislav Poraicov (tobe) și Ion Slivca (clape și sunet) au încântat întreaga asistență, fiind răsplătiți cu aplauzele cuvenite. Printre melodiile de muzică ușoară și cântecele patriotice, însoțite de comentarii pertinente, s-au aflat: Răsai; Pomul vieții; Focul din vatră; Reaprindeți candela în căscioare; Pentru ea, la Putna clopotul bate; Trei culori și-o singură iubire, românească; Eminescu să ne judece; Dorul meu; Ionel, Ionelule; Din nou; Transilvania; Fericirea; Noaptea marii beții; Bucurați-vă. De asemenea, Cristofor Aldea-Teodorovici a mulțumit instituțiilor șimleuane organizatoare, precum și domnului Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului pentru invitație și sprijin în realizarea proiectelor cultural-artistice, un prieten al acestei „trupe” muzicale. Succint, și-a prezentat CV-ul și a vorbit despre moștenirea artistică de la părinții săi, regretații interpreți de muzică, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, fără a-l uita pe bunicul său, Cristofor! În plus, Cristi a spus: „(…) Mă simt ca acasă și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Noi cântăm și ducem mai departe ce-au început părinții mei, Ion Aldea-Teodorovici și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu Grigore Vieru, împreună cu Adrian Păunescu și cu feciorul lui, care este azi alături de noi și, bineînțeles, nu ne vom opri, nu ne vom opri până nu vom câștiga idealul nostru, ceea ce sperăm cu toții, și anume, reîntregirea neamului românesc. (…)”.

În partea a doua, spectacolul s-a desfășurat sub deviza „ Remember Cenaclul Flacăra – Adrian Păunescu”, eveniment care se înscrie în același „registru” al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Demersul coordonatorului Andrei Păunescu, cel care a relansat cenaclul (20 mai 2010), s-a constituit într-o acțiune dedicată existenței celebrei gupări literar-artistice, în care poeziile lui Adrian Păunescu și cântecele, indiferent de natura lor, au făcut, din nou, „casă bună”. S-a reauzit muzica folk și rock din acele vremuri, dar și cea ușoară și cântecele populare românești și aromânești, lansate datorită regretatului Adrian Păunescu – poet, ziarist, publicist și om politic, cel care a înființat Cenaclul „Flacăra”. Atunci, în perioada 1973-1985 cenaclul a fost un fenomen cultural-artistic, cu mare „doză” de adevărat patriotism românesc.

După ce a spus „ acest cuibușor de bunătate, orașul Șimleu Silvaniei, așezat la poalele Măgurii, a dat țării, în urmă cu 100 de ani, unul dintre principalii artizani ai Marii Uniri, Iuliu Maniu, și noi ne mândrim cu acest lucru”, Daniel Stejerean a invitat pe scenă membrii trupei „Cenaclul Flacăra”. Conducătorul formației a zis: „Bun găsit, tuturor! Sunt Andrei Păunescu și sunt bucuros să revenim în Șimleu Silvaniei pentru un spectacol al trecutului, al prezentului și, mai ales, al viitorului. Colegii mei din echipa „Cenaclul Flacăra” vor intra și vă vor spune cine sunt”. De-a lungul programului, Andrei Păunescu a avut intervenții potrivite cu repertoriul fiecărui coleg de cenaclu. I-a amintit pe unii dintre celebrii cantautori ai formației (Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, Ștefan Hrușcă, Tatiana Stepa, Valeriu Sterian, Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Doru Stănculescu și alții), vorbind și de buna prietenie dintre regretații Adrian Păunescu și dr. Ioan Pușcaș.

Valoroșii artiști: Andrei Păunescu (din București), Magda Pușkaș (Reghin), Vanghele Gogu (aromân, Brăila), Maria Maria (Roxana, București), Rareș Suciu (Mediaș), Emeric Imre (Cluj-Napoca), Ducu Bertzi (București) și Mircea Baniciu (București) au impresionat, pur și simplu, publicul prin interpretările lor scenice, fiind răsplătiți cu aplauze binemeritate. Printre cântece s-au aflat: Și totuși; Tu, Ardeal; Podul de piatră; Las-o să plece!; Haide mamă, haide tată; Fii tu însuți; Din copilărie; La o cană cu vin; Taină; Galbena gutuie; Jurământ; Buna variantă rea; Nebun de alb; Capul de la Turda; Când s-o-mpărțit norocul; Și de-ar fi; Omul pădurii; Tristeți provinciale; Întoarcerea la Orient; Vremuri; Andrii Popa; Ruga pentru părinți; Căciulile; Jurământ la Putna; Doamne, ocrotește-i pe români; melodii din folclorul aromânesc.

La rândul lor, Andrei Păunescu și invitații săi au fost încântați, întrucât publicul spectator a cântat cu aceștia, în mai multe rânduri, făcând dovada cunoașterii și iubirii diferitelor melodii.

Spectacolul s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă, când s-a cântat la unison (artiști și spectatori ridicați în picioare) DOAMNE, OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI!, cu aplauze puternice și prelungite, de ambele părți.

Mulțumiri și felicitări, TUTUROR!

Prof. Marin ȘTEFAN