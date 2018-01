Invitaţie la plimbare virtuală pe străzile vechiului oraşul roman Porolissum

O sală expoziţională unică în România îi aşteaptă pe vizitatorii Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău să îi treacă pragul începând de sâmbătă, 27 ianuarie, pentru a admira câteva dintre piesele reprezentative din patrimoniul local, dar şi pentru a face o plimbare virtuală pe străzile oraşului roman Porolissum.

Proiectul, implementat pe parcursul a doi ani, a fost realizat în urma unei investiţii de peste 270.000 de lei, circa 88 la sută din sumă fiind asigurată din veniturile proprii ale instituţiei muzeale. “Este darul nostru pentru comunitate: un proiect la care lucrăm de aproape doi ani, pentru a continua ideea de muzeu de secol XXI”, a declarat marţi, 23 ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă, Corina Bejinariu, managerul MJIA Zalău. Potrivit spuselor sale, ideea unei astfel de săli, denumită “Clio Hightech”, este o continuare a demersului de modernizare a instituţiei, după introducerea, în 2015, a asistentului virtual – împăratul Caracalla. “Ne-am dorit să promovăm patrimoniul într-un alt fel decât în expoziţiile clasice de muzeu. Pentru asta, am ales câteva piese de patrimoniu local, cu reprezentativitate naţională, redate pe soluţii de realitatea augmentată”, a mai spus Bejinariu. Este vorba despre un vas de ceramică terra sigillata (o ceramică de lux, destul de rară), statuia de bronz a zeiţei Venus, statuia împăratului Caracalla, monumentul funerar al unui cetăţean cu funcţie în aparatul administrativ al oraşului Porolissum şi templul zeului Bel, de la Porolissum. Toate au fost reconstituite tridimensional şi pot fi vizualizate de către vizitatori cu ajutorul tabletei.

În aceeaşi sală, cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală, publicul va fi invitat să facă un tur pe o stradă din oraşul Porolissum, cu cinci edificii în care au fost surprinse încăperile, maniera în care erau ele amenajate, dar şi povestea ce surprinde întreaga funcţionalitate a acestor clădiri: “Sala a pornit de la nevoia de a valoriza un material existent referitor la turul virtual al Porolissumului, un material video realizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus în urmă cu câţiva ani, cu consultanţa de specialitate a prof. univ. Alexandru Diaconescu, unul dintre cei mai buni specialişti în arhitectură romană”, a mai spus oficialul MJIA Zalău. În plus, susţine sursa citată, “sala accesibilizează foarte bine ceea ce vedem la Porolissum, acolo unde vizatorii descoperă ruinele şi le este greu să îşi imagineze cum au arătat construcţiile din oraşul roman Porolissum. Şi atunci am propus un tur virtual pentru a completa informaţia şi a lărgi oarecum sfera de înţelegere a publicului vizitator”.

Reprezentanţii Muzeului Judeţean îşi propun să continue proiectul printr-o nouă ofertă: o plimbare virtuală prin centrul Zalăului de sfârşit de secol XIX-început de secol XX.