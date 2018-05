Lucrarea restauratorului și cercetătoruilui științific Emanoil Pripon „Realizări și perspective muzeografice la Șimleu Silvaniei”, carte ieșită recent de sub tipar, reprezintă un demers în premieră realizat din dorința autorului de a înființa un muzeu la Șimleu Silvaniei. O inițiativă ce are ca scop punerea în valoare a istoriei locale și a vestigiilor arheologice identificate și cercetate sistematic în orașul de sub Măgura. Lucrarea este structurată în două părți, prima fiind axată pe aspectele privind preocupările muzeografice de la Șimleu pe parcursul secolelor XIX – XX, iar partea a doua aduce cititorului, dar și autorităților cu putere decizională pe acest segment, propuneri concrete ce vizează înființarea unui muzeu de istorie sub numele “Muzeul Țării Silvaniei”. Reședința fortificată a familiei Bathory – clădire situată în centul orașului, reprezintă, printre altele, un pilon principal al acestui demers, un obiectiv cu o istorie fascinantă pe care, din păcate, prea puțini români o cunosc. Demersul autorului cuprinde, de asemenea, date complexe și proiecte referitoare la perioade cruciale în istoria noastră, cum sunt Epoca Dacică, Epoca Romană sau Epoca Medievală. Cartea, apărută la Editura Mega în condiții grafice de excepție, reprezintă dincolo de scopul principal vizat de autor, o incursiune facilă și captivantă în câteva dintre cele mai importante perioade din istorie.