1377 – 2017; Bulgari – o istorie sentimentală (volum colectiv aniversar) Magazin Salajean

Florica Pop

Anul 2017 este pentru satul BULGARI motiv de aducere-aminte, de sărbătoare şi încercare de a-i readuce acasă pe cei care, avându-şi aici obârşia, au plecat în lume să-şi găsească rostul şi să-şi împlinească menirea.

Sunt 640 de ani de la prima atestare documentară a acestui sat binecuvântat de Dumnezeu cu oameni vrednici!

Unul dintre fiii satului, IONEL HUDIN, a avut IDEEA (totul porneşte întotdeauna de la o idee!), să organizeze un eveniment special, provocându-şi consătenii să se implice la împlinirea acestei nobile misiuni.

Spre a rămâne dovadă peste timp că bulgărenii, oriunde s-ar afla, îşi cinstesc şi iubesc izvorul dătător de viaţă, a propus şi scrierea unei CĂRŢI dedicate satului.

Din dorinţa de a mai şterge lacrima satului şi din încercarea de a-l păstra în veşnicie, tot mai mulţi sunt preocupaţi de a culege zestrea din cufărul amintirilor şi a o aşterne prin CUVÂNT în CARTE, convinşi că astfel vor reuşi să o transmită celor care nu se vor mai putea întâlni cu oamenii aceia faini, de omenie, care, cu mare drag, să le spună, în ceasurile de taină, cum era pe-atunci, în vremea când tihna stătea la masă cu românul, iar buna rânduială era la ea acasă!

Se pierde o lume, care îşi cunoştea bine rostul şi nu o putem opri decât transformând-o în POVESTE!

Sunt lăudabile iniţiativele celor care, păstrând în suflet şi gând satul, ca oază de linişte şi izvor de sănătate, caută soluţii spre a-l dărui eternităţii.

Modul în care am gândit conţinutul lucrării este unul original, încercând, ca pe lângă datele găsite în documente, la Biblioteca Judeţeană Sălaj, sau în alte surse, să personalizăm paginile cu amintiri culese de la cei care au dorit să se exprime, considerând că acestea vor da farmec şi unicitate scrierii noastre, iar emoţia trăirii copilăriei în satul tradiţional sălăjean, va fi îndemn, chemare şi convingere pentru cei de azi sau de mâine spre a se reîntoarce acolo, în sat, unde simplitatea şi buna rânduială a lucrurilor ar putea însănătoşi neamul nostru.

S-au scris numeroase cărţi despre satele sălăjene, multe din cele notate de specialişti fiind caracteristice întregii zone din care face parte şi satul Bulgari. Amintim și noi o parte din aceste lucrări, precum și cele mai importante date din documente, cu referire la acest sat, nedorind să reluăm fapte şi aspecte despre care găsim informaţii în alte lucrări.

Am considerat că unicitatea unui loc o dau amintirile, trăirile, întâmplările, oamenii şi faptele petrecute acolo, acestea reprezintă culoarea locală, identitatea. Am pornit, aşadar, de la a-i provoca pe bulgăreni să se exprime, fie în scris, fie povestind, prin viu grai, ceea ce nu pot uita şi ar dori să împărtăşească nepoţilor, strănepoţilor… am ascultat şi glasul tinerilor care se consideră bulgăreni, cuvintele şi preocuparea acestora fiind un motiv în plus de încredere că vatra nu se uită!

Am cuprins în carte, de asemenea, toate gândurile primite, prin diverse forme de exprimare, încercând să facem o radiografie sinceră a sufletului acestui sat, fiecare nume, în parte, fiind amintit în cuprins.

Este, așadar, o CARTE care poate fi citită de fiecare, din orice timp și orice loc, nu doar de bulgăreni, făcând cunoștință în paginile acesteia cu o lume bogată, care știe să prețuiască trecutul și să creadă în viitor! Veți descoperi în ea umorul de bun gust al acestui popor, optimismul și buna colaborare între oamenii locului.

(Florica Pop, coordonator)

Cartea este structurată logic, trecerea de la o temă la alta sau de la un narator la altul făcându-se pe nesimțite, astfel că cititorul parcă navighează pe o mare, care este universul satului Bulgari. Colaboratorii sunt mulți și de profesii diferite, dar toți sunt uniți prin sentimentul de dragoste față de satul lor, față de oamenii printre care au trăit și de la care au învățat cinstea și omenia.

Cartea noastră reprezintă o reuniune a generațiilor, întrucât printre colaboratori se numără unii aflați la vârsta senectuții, martori ai evenimentelor trecutului, dar și unii care fac parte din generația computerului și a Facebook-ului. Mărturiile trecutului, combinate cu cele ale prezentului, îmbinarea dintre tradițional și modern, fac din această lucrare o oglindă sentimentală, în care bulgărenii se vor regăsi atât acum, cât și peste timp.

Ceea ce trebuie sesizat în toate narațiunile este satisfacția cu care fiecare autor își transmite gândurile, constituind o delectare pentru un cititor virtual, avizat sau neavizat. Această satisfacție rezultă din numeroasele întâmplări savuroase, povestite cu naturalețe, cu un umor spontan, ingenuu. Eu, care cunoșteam multe din întâmplările scrise, le-am citit râzând uneori cu lacrimi, provocate de o emoție greu de stăpânit. Unele mi-au stârnit bucurie, altele tristețe.

În final, adresez un îndemn călduros de a citi această carte nu numai bulgărenilor, ci tuturor pasionaților de universul rustic patriarhal, de tradiția și spiritualitatea românească, asigurându-i că se vor regăsi în paginile citite și vor avea rare satisfacții sufletești.

(Prof. Aurel Lung, coautor, fiu al satului)

E de la sine înţeles că satul Bulgari mi-a stat mult în atenţie, de unde am notat un mare număr de texte poetice precum sunt: colinde laice, cântece povestitoare (balade), poezie lirică (cântece de jale şi noroc, cântece de dor şi dragoste, cântece satirice etc.). Ele au fost publicate împreună cu creaţii culese din alte localităţi ale zonei. Pentru alcătuirea lucrării de faţă am selectat şi extras piesele folclorice originare din Bulgari.

(Prof., etnolog, Augustin Mocanu, autor al cap. Folclor poetic din satul Bulgari)