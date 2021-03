# Nu e suficient că lumea este epuizată psihic după un an de pandemie, situația continuând și în acest an, că cei care decid pentru acest municipiu, o fac cu fundul în sus mereu. O voce care te zgârie pe timpane, dată la maximum pe boxe, te anunță după fiecare stație, în autobuzele care străbat Zalăul, cât e de gravă situația “la tine în localitate”. Imediat după acest avertisment apocaliptic, timp de minute, ți se înșiră pomelnicul binecunoscut: poartă masca, pune masca pe nas, spală-te pe mâini, ai grijă cu suprafețele etc. Fix ceea ce vrei să auzi și dimineața când mergi la muncă și seara, când te întorci acasă. Grav n-ar fi acest anunț în sine, ci faptul că el se repetă după ce se închid ușile în FIECARE stație. Nici nu se termină bine că începe din nou. Non–stop! De șoferi ce să mai spunem, să auzi asta din două minute, de sute de ori într-o tură, este pur și simplu un supliciu. S-au închis posturile de radio sau sunt interzise pe autobuze? A apărut o nouă tulpină de Covid care se localizează în creier, astfel încât să poți lua astfel de decizii care torturează psihic populația, precum picătura chinezească?

# Cum a dat nițel căldura, cum au ieșit oamenii muncii la curățatul străzilor. Munca se face cum se face, că la ce măturoaie cu patru paie sunt în dotare la societatea care se ocupă de curățenia orașului nu pot fi emise pretenții. Baiul e că măturoaiele astea sunt așa de vreo câțiva ani și nimeni nu le schimbă. Dai cu ele fix de pomană pe trotuar!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu