Zălăuanul Szabo Robert şi-a păstrat titlul în Campionatul Naţional de Rally Sprint

Campionatul Naţional de Rally Sprint a fost dominat ani la rând de poliţi din judeţul Maramureş, însă, în ultimii ani, în evidenţă a ieşit zălăuanul Szabo Robert. Campion absolut în ultimele ediţii, pilotul zălăuan şi-a păstrat titlul şi în ediţia 2020, care s-a încheiat abia la finalul săptămânii trecute.

Având în vedere restricţiile impuse la nivel naţional din cauza pandemiei de Covid-19, ediţia 2020 a Campionatului Naţional de Rally Sprint s-a încheiat abia sâmbătă, odată cu desfăşurarea etapei a IV-a. Ultima rundă a avut loc pe circuitul Poligonului ACR Satu Mare, un circuit nu foarte plăcut pentru pilotul zălăuan.

„A fost o pauză mare între etape. Campionatul trebuia să se termine anul trecut, dar au fost tot felul de restricţii din cauza acestui virus apărut la nivel mondial şi am fost obligaţi să încheiem ediţia 2020 la finalul săptămânii trecute, pe un timp total nepotrivit. Este foarte ciudat să concurezi pe ploaie şi cu noroi pe circuit, fiindcă un concurs de rally sprint este bine să se desfăşoare pe un circuit uscat. Deşi este foarte puternică, cu maşina cu care am concurat la etapele anterioare, Subaru Impreza, nu scoteam un rezultat prea bun pe acest circuit şi am concurat cu un Subaru Forester 4×4, o maşină mult mai simplă. Am ocupat locul 3 la open, puteam obţine mai mult dar am lovit două jaloane”, ne-a dezvăluit Szabo Robert.

După un loc 2 şi două locuri 1 obţinute la etapele anterioare, Szabo Robert a ocupat locul 3 la clasa open în cadrul etapei de la Satu Mare. Pilotul zălăuan are, însă, cel mai bun punctaj la categoria sa de avansaţi, devenind şi în acest sezon campion absolut.

„Vreau să scot în evidenţă că în acest campionat pot participa şi iubitorii de raliuri care nu deţin maşini foarte scumpe şi foarte puternice. Decât să organizeze tot felul de curse interzise, mai bine vin într-un astfel de concurs. Eu am concurat acum cu o maşină de 400 de euro, o maşină simplă, iar locul 1 a fost câştigat de un pilot cu un Opel Astra”, a mai afirmat zălăuanul.

Ediţia 2021 a Campionatului Naţional de Rally Sprint va începe în perioada imediat următoare.

„Nu peste mult timp urmează prima etapă din noul sezon, tot pe circuitul de la Satu Mare. Au venit câţiva piloţi noi în campionat, dar sper să îmi păstrez titlul şi în ediţia următoare”, a încheiat Szabo Robert.

La ultima etapă din ediţia 2020 au fost 65 de participanţi, categoriile de concurs fiind juniori, debutanţi şi avansaţi.