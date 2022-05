Zălăuanul Cristian Bolduţ a cucerit al XX-lea titlu naţional în karate kyokushin

A împlinit în acest an 43 de ani, dar mai are un cuvânt de spus în karate-ul kyokushin, iar acest lucru l-a demonstrat şi la ultima competiţie. Cristian Bolduţ – unul dintre cele mai bune produse din istoria artelor marţiale sălăjene, a participat zilele trecute la Campionatul Naţional de Karate Kyokushin, eveniment ce a avut loc la Târgu Mureş. Karateka zălăuan a impresionat din nou, obţinând al XX-lea titlu naţional în proba de kata. Alături de Bolduţ au mai fost prezenţi şi copii ce au reprezentat Cristian Dojo, noul club de karate kyokushin din Zalău, club înfiinţat de Cristian Bolduţ.

2001 a fost anul în care sportivul zălăuan a obţinut primul titlu naţional, iar de atunci a ratat într-un singur an Campionat Naţional, din cauza unei accidentări. În anul 2020, competiţia nu s-a desfăşurat din cauza pandemiei de Covid-19, astfel că Bolduţ a devenit campion naţional la fiecare participare.

„Alţii îmi spun că este lucru mare şi faptul că încă sunt acolo şi concurez. Mie mi se pare mult, sunt, totuşi, 20 de titluri, poate ar trebui să renunţ încet, dar pentru faptul că reuşesc să urc, în continuare, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Naţionale şi că am urcat pe podium şi la Europene, mă gândesc să mai concurez câţiva ani. Sunt ani întregi de muncă, iar satisfacţia este personală şi sentimentală, pe plan material nu există câştiguri. Nimeni nu te plăteşte dacă ai devenit campion naţional sau european, există doar satifsacţia că ai adus medalii pentru ţara ta”, ne-a mărturisit Cristian Bolduţ.

La evenimentul de la Târgu Mureş au mai fost prezenţi din partea clubului Cristian Dojo: Iris Bolduţ (locul 1 la kumite şi locul 2 la kata – categoria A), Carina Ciupe (locul 1 kata – categoria B şi locul 2 la kumite), Naomi Barbura (locul 2 kata – categoria B şi locul 2 la kumite, Under 18, cat. +65 kg.), Celia Stejeran (locul 2 kumite, Under 18, cat. -60 kg.), Ayana Nistor (locul 1 kumite, Under 18, cat. – 65 kg.) şi Ghile Ovidiu (locul 3 la kumite seniori, cat. -85 kg.)