Zălăuanul Andrei Jula, convocat la un stagiu de pregătire cu naționala de fotbal Under 16 a României

Devenit jucătorul clubului Csikszereda Miercurea Ciuc în toamna anului 2020, zălăuanul Andrei Jula a fost convocat la câteva acțiuni ale echipei naționale Under 15 și Under 16 a României, iar în data de 20 a acestei luni, tânărul fotbalist a primit o convocare pentru un stagiu de pregătire cu naționala Under 16.

Reunirea lotului este programată pentru miercuri, 28 iulie, la ora 12, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, cantonamentul urmând să se încheie în data de 6 august. Pe perioada stagiului, lotul convocat va efectua diferite forme de antrenament, dar și un joc școală.

“Sunt foarte fericit că am primit această convocare, este ca un vis împlinit, fiindcă orice jucător își propune să aibă la un moment dat legătură cu echipa națională, indiferent de vârstă. La Csikszereda Miercurea Ciuc mă simt foarte bine, este un colectiv frumos și condiții bune de pregătire. Vom evolua în acest an în Liga Elitelor, pe care ne dorim să o câștigăm”, ne-a declarat jucătorul.

Stagiul de pregătire de la Buftea este ultima acțiune pentru definitivarea lotului național, Andrei Jula trecând cu brio acțiunile anterioare.

Andrei Jula este un produs al clubului Viitorul Zalău, la care a evoluat de la vârsta de 6 ani până în toamna anului trecut. Andrei este fratele mai mic a lui Alexandru Jula, un alt produs al clubului Viitorul, în prezent la SCM Zalău.