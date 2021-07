Zălăuanul Alex Rad, vicecampion naţional la karting

Motoarele au fost pasiunea lui Alex Rad încă din primii ani de viaţă, iar în 2020 a decis să participe la primele curse de karting. Odată cu trecerea timpului, tânărul zălăuan a stăpânit tot mai bine kartul, iar în acest an a decis să se înscrie în circuitul Romanian Masters Karting. Considerat senzaţia campionatului de comentatorii de la ProX, Alex Rad nu a dezamăgit la finalul celor cinci etape din acest sezon, devenind vicecampion naţional. Cursele au avut loc la Bucureşti, la Târgu Secuiesc şi la Prejmer, participând 115 piloţi la şase categorii de vârstă.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în etapa a doua şi a cincea, pe circuitul de la Prejmer, un circuit tehnic, unde contează foarte mult talentul pilotului. La prima etapă, desfăşurată la Bucureşti, Alex Rad a ocupat locul trei, iar în prima etapă şi în runda cu numărul patru s-a clasat în afara podiumului.

La mijlocul campionatului, zălăuanul a schimbat echipa, transferându-se de la CSS Skat Kart Târgu Secuiesc la Formula K Bucureşti.

„A fost greu, dar incredibil de frumos! Mulțumesc echipei mele, Formula K Ro, alături de care am trăit acest vis. Mulțumesc antrenorului și mecanicilor pentru toată munca depusă și pentru susținerea oferită. De asemenea, mulțumesc echipei CSSK, locul unde am debutat și am învățat primii pași în sportul cu motor. Și, nicidecum în ultimul rând, mulțumesc sponsorilor, fără de care pasiunea mea, extrem de costisitoare, nu ar fi avut șanse de izbândă”, este mesajul tânărului pilot.

Pentru Alex Rad urmează noi provocări, cele mai importante fiind participarea la Internaţional Karting Masters, apoi participarea la finala mondială Rok Cup Superfinal 2021, pe circuitul South Garda Karting din Lotano, iar în luna decembrie, participarea la Trofeul „Ayrton Senna”, pe circuitul Sarno, de lângă Napoli.

2012 a fost ultimul an în care Sălajul a avut reprezentanţi pe podium într-un circuit naţional de karting, Nagy Otto şi Adrian Todoran devenind chiar campioni naţionali.