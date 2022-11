Zălăuanul Adrian Gontariu, noul team manager al echipei Dinamo

Echipa masculină de volei Dinamo și-a completat stafful tehnic cu un nume mare al voleiului românesc. Fostul internațional Adrian Gontariu, zălăuanul în vârstă de 38 de ani, a acceptat propunerea de a deveni noul team manager al câștigătoarei Supercupei României.

Adrian Gontariu și-a încheiat cariera de jucător în urmă cu patru ani, după aproape două decenii jucate la cel mai înalt nivel. A fost campion de șase ori în România (cu Deltacons și Tomis Constanța), de trei ori în Germania (cu Friederichshafen) și o dată în Polonia (cu Rzeszow). A îmbrăcat timp de 15 ani tricoul naționalei României. Cele șapte sezoane jucate în Germania și Polonia, campionate extrem de valoroase, i-au îmbogățit cariera cu informații pe care le poate pune în practică acum, din postura de team manager. „Este o adevărată onoare să lucrez cu Dinamo. Nu în fiecare zi te sună un club atât de mare să-i oferi serviciile. Eu știu că Dinamo vrea doar best of the best, așa că mă simt onorat de ofertă și abia aștept să lucrez cu antrenorul Fernando Munoz și cu jucătorii. Echipa este puternică și e nevoie doar de mici ajustări pentru ca jucătorii să fie concentrați pe obiectivul principal, câștigarea titlului național. Am venit să aduc un plus echipei și sper să putem implementa idei ca în vest, unde se joacă volei adevărat. Avem o echipă frumoasă, valoroasă, e timpul să apăsăm pe accelerație pentru a câștiga titlul național. Ar fi un lucru extraordinar ca după 28 de ani titlul să revină la cel mai galonat club din voleiul românesc”, este mesajul lui Adrian Gontariu pentru oficialii clubului bucureștean.