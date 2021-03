Victorii pentru echipele sălăjene din Liga a III-a la primul meci pe teren propriu din 2021

Liga a III-a de fotbal a continuat sâmbătă cu etapa a XII-a, rundă în care SCM Zalău şi Sportul Şimleu au evoluat pe teren propriu. Zalăul a primit vizita ultimei clasate, Luceafărul Oradea, în timp ce şimleuanii s-au duelat cu Progresul Şomcuta Mare.

Deşi părea un meci uşor la prima vedere, SCM Zalău s-a întrebuinţat serios pentru a învinge cu 1 – 0 şi a obţine cele trei puncte puse în joc în faţa orădenilor de la Luceafărul. Partida a devenit complicată pentru gazde după o decizie cel puţin controversată a centralului clujean, Mircea Salomir, care l-a sancţionat pe fundaşul Alin Mutu cu al doilea cartonaş galben şi, implicit cu cel roşu.

La pauză, scorul a fost 0 – 0, deşi SCM a avut câteva situaţii bune de a marca în prima repriză, în timp ce adversarii nu au pus în pericol poarta apărată de Andrei Pop. La pauză, antrenorul Paşca i-a introdus în teren pe Logon şi Petra, iar al doilea a înscris golul victoriei în minutul 67, reluând cu capul în plasă centrarea trimisă de Răzvan Dulap, de pe partea dreaptă.

„În ciuda eforturilor depuse pentru a curăţa suprafaţa de joc de zăpadă, terenul a fost foarte greu, iar acest lucru, pe noi ne-a dezavantajat. Am compensat prin muncă, prin ambiţie şi prin dăruire şi, chiar dacă am rămas în inferioritate numerică încă din prima repriză, am continuat să dominăm jocul. Victoria este cea mai importantă. Mă bucur că am trecut cu toţii peste supărarea de la meciul cu Someşul Dej, iar faptul că azi am câştigat în inferiortate numerică demonstează faptul că suntem o echipă puternică. Este prematur să discutăm despre calificarea la barajul de promovare. Sigur că ne dorim cu toţii să ajungem acolo, dar mi se pare că se pune prea mare presiune pe echipă din acest punct de vedere. Acest obiectiv ni l-am trasat noi, antrenorii şi jucătorii, datorită rezultatelor din prima parte a campionatului, nu este un obiectiv stabilit de conducere”, a declarat antrenorul Marius Paşca.

Spotul Şimleu a obţinut o victorie importantă împotriva celor de la Progresul Şomcuta Mare, mai ales că oaspeţii au fost cei care au deschis scorul. La cabine s-a intrat cu „scor alb” la pauză, iar în minutul 51, maramureşenii au înscris prin Lorand Lang. Replica şimleuanilor nu a întârziat să apară, mai ales că aceştia au avut o ambiţie în plus, având în vedere că în vară au pierdut barajul pentru promovarea în Liga a III-a chiar împotriva celor de la Şomcuta Mare. Gabriel Caba a înscris pentru 1 – 1 în minutul 65, iar Adelin Neaga a adus victoria şimleuanilor în minutul 87. Sportul Şimleu a încheiat în 9 oameni jocul de sâmbătă, în ultimele minute fiind eliminaţi Lazăr Zoltan şi Daniel Contraş.

După etapa a XII-a, SCM Zalău continuă să se menţină pe primul loc, cu 27 de puncte, în timp ce Sportul Şimleu a urcat pe locul şase, acumulând 16 puncte.

În etapa viitoare, programată sâmbătă, 27 martie, SCM Zalău va primi vizita echipei CSC Sânmartin, iar Sportul Şimleu va evolua pe terenul echipei CAO Oradea.

SCM Zalău: A.Pop – Dulap, Jalbă, Cohan, Culda, Onicaş, Calugher, Forna, Istrate şi S. Pop. Au mai evoluat: Logon, Petra, Jula, Duma şi Cubaş. Antrenori: Marius Paşca (principal) şi Alexandru Pop (secund)

Sportul Şimleu: Cosma – Leitan, Neaga, Caba, Ciaca, Petruş, Bodiş, Contraş, G. Pop, G. Crişan şi Mansour. Au mai evoluat: Lazăr, Ardelean şi Trinka. Antrenor: George Zima

