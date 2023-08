Un handbalist din Jibou va evolua în Liga Zimbrilor

Visul a devenit realitate pentru David Noţigan, un tânăr jibouan care a cunoscut tainele handbalului în urmă cu 4 ani. Descoperit la Cupa Văilor, fiul fostului portar al Armăturii Zalău, Adrian Noţigan, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului CSS 2 Baia Mare. A pus umărul la o serie de rezultate notabile ale clubului maramureşean în cei patru ani, obţinând în 2021 locul patru la Campionatul Naţional de handbal rezervat cadeţilor.

Evoluţiile sale şi talia pe care o are au atras atenţia mai multor cluburi de seniori, iar în iarnă, tânărul handbalist a semnat un contract cu Universitatea Cluj, evoluând cu dublă legitimare până în această vară atât la formaţia clujeană, cât şi la CSS 2 Baia Mare. Formaţia clujeană a retrogradat în Divizia A la finalul sezonului trecut, iar în vara acestui an a revenit pe prima scenă a handbalului masculin românesc. Jibouanul David Noţigan a evolua în câteva partide din play-off pentru clujeni, iar în vara acestui an a încheiat perioada junioratului, încheindu-şi contractul cu CSS 2 Baia Mare.

Handbalistul sălăjean va avea şansa să evolueze la doar 18 ani în Liga Zimbrilor.

„Sunt nerăbdător să încep noul sezon în Liga Zimbrilor sub tricoul lui „U” Cluj, fiind și primul meu sezon ca senior, mai ales pentru că am trăit alături de băieți momentul promovării, fiind împreună cu ei de la începutul play-off-ului de promovare. Am ales să vin la Cluj, deoarece aici mi se oferă un mediu optim pentru a mă dezvolta la potențial maxim, având jucători experimentați în fața mea, și mai ales, mi se oferă șansa de a juca în Liga Națională. Am luat această decizie cu ajutorul părinților, dar și al antrenorului meu de la echipa de juniori, de la Baia Mare, Mureșan Cristian, căruia vreau să-i mulțumesc pentru implicarea și sfaturile pe care mi le-a oferit de-a lungul anilor în care am colaborat. Îmi doresc să acumulez cât mai multe minute în ligă și să îmi ajut echipa în obținerea unor rezultate cât mai bune pe parcursul sezonului. Știu că drumul va fi greu și plin de provocări, dar sunt sigur că vom reuși să facem o figură frumoasă, prin multă muncă și devotament. Haide U!”, a declarat jucătorul jibouan.

Noul sezon al Ligii Zimbrilor începe la finalul lunii august, iar Universitatea Cluj va primi vizita formaţiei Steaua Bucureşti.