Un fotbalist născut în Zalău a debutat în noul sezon al Ligii Campionilor

Noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal a debutat marți, cu meciurile din turul 1 preliminar, care se desfășoară în Islanda, sub formă de turneu, la care participă echipe din Andorra, San Marino, Estonia și Islanda. Andorra a fost reprezentată de formația Inter Club d’Escaldes, echipă la care activează și Raul Mihai Feher, un fotbalist născut la Zalău, dar care s-a stabilit ulterior în Spania, urmându-și părinții, care au plecat la muncă. De altfel, Feher, care este văr cu fostul fundaș al Armăturii și al FC Zalău, Cosmin Cosma, a început fotbalul în Spania, dar a revenit în țară pentru o perioadă de câțiva ani, evoluând la Viitorul Zalău, cu care a câștigat campionatul județean în acea perioadă. S-a întors în Spania, unde și-a continuat junioratul, activând apoi la Balaguer, echipă din prima ligă a Cataluniei, Lleida, din Liga a II-a, FC Andorra și CD Ibiza, toate din liga secundă a Cataluniei. Feher s-a transferat apoi la Inter Club d’Escaldes din Andorra, cu care a câștigat titlul.

Marția seara, jucătorul născut la Zalău a debutat cu echipa sa în preliminariile Ligii Campionilor, câștigând cu scorul de 2 – 1 duelul cu La Fiorta, din San Marino.

“M-am simțit foarte bine când a cântat imnul Ligii Campionilor. Este un sentiment special și puțini fotbaliști au această ocazie. Mă bucur că am câștigat semifinala, iar următorul meci, cel cu Vikingur (Islanda), din finală, va fi mai greu, fiindcă ei sunt mai aproape de profesionism decât noi. La noi puțini jucători trăiesc din fotbal”, a declarat românul pentru sport.ro.

Raul Mihai Feher are 25 de ani și evoluează pe postul de fundaș central. “Am jucat dintotdeauna pe acest post. Mă simt foarte bine, iar ultimele sezoane au fost foarte bune. Cu CD Ibiza am promovat în Spania, iar cu Inter Club d’Escaldes am câștigat titlul în Andorra”, a mai afirmat zălăuanul.