Tunisianca Mouna Jlezi revine la HC Zalău

Transferată la HC Zalău în vara anului 2020, pivotul Mouna Jlezi a avut evoluţii remarcabile în tricoul formaţiei conduse de Gheorghe Tadici. În 2021, handbalista de origine tunisiană a cucerit bronzul în Cupa României cu HC Zalău. Ofertele nu au întârziat să apară, iar în 2022, jucătoarea s-a transferat la Măgura Cisnădie, cu care a terminat pe locul 9 sezonul trecut şi pe locul 10 ediţia recent încheiată.

După două sezoane petrecute la Cisnădie, handbalista care este şi componentă a naţionalei Tunisiei a revenit la HC Zalău, fiind primul transfer anunţat de clubul zălăuan în pauza dintre sezoane.

În 2020, Mouna Jlezi a ajuns la HC Zalău de la Unirea Slobozia.

Pe lângă pivotul din Tunisia, Gheorghe Tadici a mai ajuns la un acord cu alte şase handbaliste a căror nume va fi anunţat în zilele următoare.

HC Zalău s-a despărţit la finalul sezonului de portarii Viorica Ţăgean şi Alexandra Popescu, dar şi de jucătoarele de câmp Krisztina Toth, Andreea Bujor, Aleksandra Prycop şi Daniela Necula.

„Nu am discutat prelungirea contractului cu nici una dintre ele, iar Daniela Necula mai avea doi ani de contract cu noi, dar l-am reziliat pe cale amiabilă. Am purtat discuţii şi am prelungit contractele cu Lazic, Stamin, Naumenko şi Sara Rus. Celelalte jucătoare transferate le vom anunţa în zilele următoare”, ne-a precizat Gheorghe Tadici.