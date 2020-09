Transfer de senzaţie pentru Sportul Şimleu Silvaniei

Deşi a susţinut deja două meciuri oficiale din noul sezon, Sportul Şimleu Silvaniei mai caută jucători pentru a-şi întări lotul, în special compartimentul ofensiv. Echipa pregătită de George Zima a transferat câşiva jucători în această lună, unul dintre ei fiind un jucător „de culoare”, iar lovitura a dat-o în cursul zilei de luni, când la echipă a ajuns Gueye Mansour, jucător cu peste 100 de prezenţe în Liga I din România. Senegalezul a evoluat la Poli Timişoara, Gloria Buzău, ACS Recaş, CS Buftea, ACS Şirineasca, unde a fost coleg cu antrenorul Şimleului, George Zima, Ripensia Timişoara şi Flacăra Horezu, dar şi la câteva echipe din străinătate.

Poreclit „omul foarfecă”, Mansour, care în decembrie va împlini de 35 de ani, a ajuns deja la Şimleu Silvaniei, urmând să evolueze sâmtătă, în disputa cu CSM Satu Mare.

„Chiar dacă am început acest sezon cu rezultate pozitive, mi-am mai dorit încă doi jucători cu profil ofensiv. Pe unul am reuţit să-l conving să vină alături de noi, iar pentru al doilea aşteptăm cartea verde din Andora, să-l putem legitima. Sunt fericit că Mansour a semnat. Pentru mine nu este important numele sau ce a făcut el în trecut, ci faptul că am colaborat la Şirineasca, în Liga 3-a şi am promovat împreună. Dincolo de experienţa lui fotbalistică de care copiii mei au nevoie ca să crească în valoare, eu încerc să aduc jucători cu un caracter care se pliază pe filozofia mea. Din punct de vedere fizic este pregătit şi sper să reuşesc să-l integrez cât mai repede în angrenajul echipei”, ne-a declarat antrenorul George Zima.

Cât despre actualul sezon, tehnicianul Şimleului consideră că „va fi unul foarte greu, din prisma faptului că sunt puţine etape şi nu ai timp să te redresezi dacă nu eşti pe drumul cel bun. Noi am început bine, dar sper să înţelegem cu toţii că nu am realizat nimic. Trebuie să ramânem la fel de concentraţi, să ne antrenăm în fiecare zi la capacitate maximă şi să adunăm puncte. Eu am aspiraţii mari, dar îmi place să le iau pas cu pas. Obiectivul rămâne acelaşi, menţinerea în Liga a 3 a”.

După prima etapă a sezonului, Sportul Şimleu are acumulat un punct, remizând sâmbătă, 2 – 2 pe teren propriu cu CSC Sânmartin.