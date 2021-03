Tinerii din Jibou, impresionaţi de povestea de viaţă a fostului handbalist – Ştefan Birtalan

Ştefan Birtalan, una dintre gloriile handbalului masculin românesc, a fost invitat să participe sâmbătă seara la o întâlnire pe Platforma „Zoom” cu tinerii din Jibou, dar şi din alte zone ale judeţului, care au dorit să-l vadă pe cel supranumit „Tunarul”. „Povestea unui campion” s-a intitulat evenimentul, unul în care „Bibi”, cum îi spuneau colegii de echipă şi cum îi spun şi acum apropiaţii, le-a povestit participanţilor inclusiv despre copilăria petrecută în Jibou. Nu le-a ascuns acestora faptul că era nevoit să se trezească la ora 6, nevoit să rezolve o mare parte din treburile necesare pentru casă, dar şi că în timpul vacanţelor era nevoit să muncească pe şantierele din oraş pentru a avea un trai mai decent.

Le-a mai povestit celor prezenţi la întâlnire şi despre începuturile sale în handbal, totul desfăşurându-se într-o magazie, iar Ştefan Birtalan arunca mingea la o poartă desenată cu creta pe uunul dintre pereţii magaziei.

„Personal am cunoscut un om deosebit. Un patriot, un om onest, cu multă voință, forță interioară, cu o mentalitate de învingător, dar totodată foarte amabil, modest, deschis, prietenos și cu simțul umorului. Am învățat o mulțime de lecții de viață și timp de aproximativ două ore am admirat un om excepțional. Un model demn de urmat de către noi toți. Mă bucur că am avut onoarea de a-l asculta. La finalul conferinței, domnul Stefan Birtalan a spus că este gata să vină la Jibou și să fondeze benevol o echipă de handbal care să cucerească întreaga Europă. Acestea sunt cuvintele unui adevărat campion!”, a scris pe pagina sa de facebook Alexandru Ghiuruţan, coordonatorul Organizaţiei Tinerilor din Jibou.

Ştefan Birtalan, unul dintre cei mai mari handbalişti ai României, a devenit cetăţean de onoare al oraşului Jibou în 2005, iar începând uc anul 2009, sala de sport a Liceului Teoretic „Ion Agărbiceanu” îi poartă numele fostului campion naţional şi mondial.

