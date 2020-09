Terra Kid Zalău aduce Cupa României la Zalău pentru a treia oară consecutiv

Opt sportivi din cadrul clubului, dar şi fostul antrenor al CS Terra Kid Zalău, Oliwer Dobre, au fost premiaţi cu distincţia „Maestru emerit al sportului”, premierea fiind făcută de preşedintele Federaţiei Române de Karate Tradiţional, Nicolae Mărăndici

Federaţia Română de Karate Tradiţional a organizat la finele săptămânii trecute ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Karate Tradiţional, eveniment în cadrul căruia s-a desfăşurat şi Cupa României. Ambele competiţii s-au desfăşurat la Brăila, pe platoul Dunării, iar printre cele 19 de cluburile participante s-a regăsit şi CS Terra Kid Zalău.

Câştigătoare a Cupei României în ultimii doi ani, echipa CS Terra Kid Zalău a cucerit şi în a cest an trofeul, fiind astfel primul club sălăjean care, sub aceeaşi denumire, reuşeşte să câştige de trei ori un astfel de trofeu. Clubul condus de Remus Cliţan a acumulat 1658 de puncte, fiind urmat pe podium de Olimpia Bucureşti, cu 1490 de puncte şi Arashi Do Brăila, cu 711 puncte.

O parte dintre sportivii clubului au devenit „Maeştrii emeriţi ai sportului”

Zălăuanca Iulia Cliţan, fiica preşedintelui Remus Cliţan, dar şi alţi şapte sportivi din cadrul clubului au fost premiaţi în cadrul evenimentului de la Brăila cu distincţia „Maestru emerit al sportului”. Aceste distincţii se dau o dată la patru ani de către Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea Federaţiei Române de Karate Tradiţional, înfuncţie de rezultatele obţinute de către sportivi în ultimii patru ani.

„Este cea mai înaltă distincţie pe care o poate primi un sportiv. Sunt tare mândră de acest premiu, iar acest lucru nu mi se datorează numai mie, ci şi părinţilor mei, care au făcut multe sacrificii pentru mine, dar şi pentru ceilalţi sportivi din cadrul clubului”, ne-a declarat Iulia Cliţan.

Printre cei care au mai primit un astfel de premiu se numără Cristian Duţă, actualul antrenor al clubului, dar şi Oliwer Dobre, fostul antrenor.

Rezultate notabile şi la Campionatul Naţional

Echipa CS Terra Kid Zalău a participat şi la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, sportivii pregătiţi de Cristian Duţă având o prestaţie bună în probele la care au concurat.

Alexia Niţă, Iris Dobre, Luca Chirica, David Anişoiu, Andrei Florian şi Cătălin Marşovină sunt sportivii medaliaţi la cadeţi, în timp ce la juniori, pe podium au urcat Maria Tudose, Claudia Deaconu, Niţă Alexia, Eduard Vîlceleanu şi David Anişoiu.

Antonia Iacob şi Natalia Dobrescu au urcat pe podium la tineret, iar la seniori, Iulia Cliţan, Ana Maria Popescu, Ilena Benescu, Cristian Duţă, Vlad Popescu, Rareş Mayer, Dan Poptelecan şi Antonia Iacob sunt sportivii care au obţinut medalii pentru clubul zălăuan.