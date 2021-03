Suporterii Stelei au împărţit daruri pentru copiii şi persoanele nevoiaşe de la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bic

După acţiuni organizate în 2020, Suporterii din Peluza Sud a Stelei au anunţat că se vor implica şi în acest an în acţiuni de caritate, prin care să doneze alimente şi alt fel de bunuri oamenilor izolaţi din România. ShadowS, Hunters, Outlaws, N.O.I. (Bucureşti şi Braşov), U.S.T. (Uniţi Sub Tricolor), Dacul Mailo, Old Boys, Tineretului Korp, PatruŞapte+, Garda Neamului sunt brigăzile care s-au unit pentru acţiunile de la începutul acestui an. Aceştia şi-au umplut maşinile cu alimente şi alt fel de bunuri şi au pornit vineri spre Munţii Cernei, în Valea Plopului şi la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Şimleu Silvaniei.

„La noi a fost un grup din Braşov. Ne-au ajutat cu alinemente şi bani pentru copiii pe care-i avem în şcoală şi grădiniţă, dar şi pentru cele 38 de persoane vârstnice pe care le avem în azil. Le mulţumim din suflet acestor oameni şi Bunului Dumneezeu că ni i-a trimis. Îi fericesc pe toţi cei care se gândesc la noi şi ne ajută, fiindcă acesta este ajutorul pe care putem să-l întoarcem acestor oameni”, ne-a declarat Maica Stareţă Stavrofora Marina Lupou.

Acţiunea de la Bic a fost a doua din cadrul celor trei acţiuni umanitare. „Trei acţiuni frumoase şi foarte multe mâini care s-au unit pentru un singur scop: de-a face lucruri normale într-o societate anormală”, este o parte din mesajul postat pe Facebook de Niculae Ştefan, unul dintre suporterii Stelei implicaţi în aceste acţiuni.