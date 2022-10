Strategii existente pentru a juca slot machines

În această secțiune vom analiza strategiile câștigătoare atunci când joci sloturi video.

Obținerea unei așteptări matematice pozitive

Puteți utiliza programul de bonus Net Entertainment și statisticile deschise privind procentul de rentabilitate a pariurilor făcute la fiecare joc NetEnt pentru a obține o așteptare pozitivă a jocului. Pentru a vă califica, trebuie să aveți întotdeauna un bonus activ cu o cerință de miză mai mică de 35x și să jucați jocuri care plătesc peste 97,5% din miză.

Sisteme de pariere comune

Sistemul de jocuri de noroc Variety câștigurile de jocuri de noroc sistem aproape întotdeauna aplicat cu anumite rezerve, astfel încât acestea nu pot oferi o sută la sută garanție de câștig. Cu toate acestea, jucătorii de jocuri de noroc încearcă cu perseverență să sfideze logica și să forțeze voința de a schimba soarta în cadrul limitat al strategiilor simplificate. Aparatele de joc folosesc metode similare cu cele folosite la jocurile de cărți, la ruletă și la alte jocuri de cazino online. Exteriorul aparatelor de joc este un joc luminos, colorat, interesant și captivant, în care jucătorul pariază sume mici la fiecare rotire. Ca urmare, jocul atrage jucătorul și, treptat, acesta pierde mai mulți bani decât și-a planificat sau și-ar fi putut imagina atunci când s-a apropiat de aparat. Jucătorul prăbușește o sumă mare de bani prin acest principiu fără să observe. Aceasta este strategia de dependență a sloturilor, motiv pentru care acestea sunt numite „bandiți cu o singură mână”. Semnul distinctiv al unui astfel de slot online – Pacanele Pompeii.

Randamentul pariurilor plasate (RTP)

Pentru ca pariorul să realizeze că magia și miracolele nu se întâmplă, trebuie să vă amintiți că fiecare slot vă permite să setați opțiunea care vă permite să stabiliți procentul de fonduri returnate jucătorilor (% profit). Așa-numitul ROI (return on investment). O parte din banii obținuți din jocul ca la aparate vor merge întotdeauna în visteria cazinoului online. Restul este returnat jucătorilor sub formă de câștiguri, bonusuri și (posibil) jackpoturi. Astfel, un jucător care a petrecut mult timp la un joc de păcănele și a pariat, de exemplu, 100 de dolari, va primi aproximativ 95 de dolari. Restul banilor vor fi transferați la cazinoul online. Prin urmare, este de la sine înțeles că, indiferent cât de mult pariați, este posibil să pierdeți mai mult decât câștigați. Există un lucru atât de tentant precum jackpot-ul, dar jackpot-urile nu apar în fiecare zi și, după cum mulți oameni își dau seama, nu pentru toți jucătorii. Șansele de a câștiga jackpotul sunt de aproximativ 1 la 8 milioane. Apropo, puneți-vă această întrebare: De ce ar vinde cineva care are o strategie unică de joc de slot machine cunoștințele sale valoroase, în loc să facă bani la sloturi? Fără îndoială că există jucători care dețin aceste informații. Dar, de cele mai multe ori, acești jucători sunt ei înșiși proprietari de cazinouri și nu se grăbesc să împărtășească cunoștințele lor.

Concurența generează avantaje

Astăzi, concurența dintre operatorii de cazinouri online este foarte mare, iar deținătorii de licențe (proprietarii de cazinouri) se luptă pentru fiecare client important. În acest context, multe cazinouri încearcă să ofere mult mai multe bonusuri decât concurenții lor direcți. Și putem vedea că toți operatorii operează în termeni aproximativ egali în ceea ce privește politica de bonusuri, cu excepția bonusurilor practic imposibil de retras cu un pariu de 40x. Compania-mamă a NetEnt impune restricții asupra ofertelor de bonus ale operatorilor săi pentru a preveni dumpingul între aceștia.