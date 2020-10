Sportul Şimleu, punct important în duelul cu Minaur Baia Mare

Învinsă în etapa trecută cu scorul de 2 – 4 de SCM Zalău, Sportul Şimleu a obţinut sâmbătă un rezultat prin care ajută echipa antrenată de Marius Paşca în cursa pentru participarea la turneul de baraj pentru Liga a II-a. Jucătorii antrenaţi de George Zima au terminat la egalitate, scor 0 – 0 jocul de pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, formaţie ce a obţinut doar victorii în acest sezon.

Sportul Şimleu este neînvinsă în acest sezon pe teren propriu, iar rezultatul obţinut sâmbătă, în faţa celor de la Minaur Baia Mare, demonstrează că poziţia a treia pe care o ocupă în clasament nu este una întâmplătoare.

Şimleuanii au început curajos partida de sub Măgura, irosind câteva ocazii importante la poarta adversă, dar nici replica maramureşenilor nu a întârziat să apară. Prima repriză a fost una echilibrată, iar în partea secundă, Minaur a fost echipa care a controlat mai bine jocul, dar fără rezultat pe tabelă.

Gueye Mansour a irosit cele mai mari opcazii pentru şimleuani, iar în final, băimărenii au trecut de câteva ori pe lângă gol, formaţia de sub Măgura fiind salvată de la înfrângere de portarul Paul Cosma.

După acest rezultat, Sportul Şimleu a acumulat 12 puncte, menţinându-se pe locul trei în clasament, urmând ca în etapa viitoare, ultima a turului, să evolueze pe terenul echipei Gloria Bistriţa. În acest an se va juca şi o etapă din returul campionatului, şimleuanii urmând să evolueze tot în deplasare, împotriva celor de la CSC Sânmartin.

Sportul Şimleu: Paul Cosma – Silviu Crişan, Marius Leitan, Olimpiu Ardelean, Dănuţ Contraş, George Pop, Alex Cătuna, Luigi Pop, Vlad Pop, Adelin Neaga şi Gueye Mansour. Au mai evoluat: Bodiş Istvan, Codruţ Ardelean, Alexandru Crişan şi Lazăr Zoltan. Antrenor: George Zima.

