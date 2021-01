Sportul Şimleu a transferat un fotbalist crescut la CFR Cluj

Chiar dacă nu are gânduri la promovare, cel puţin în actualul sezon, Sportul Şimleu vrea să facă o figură frumoasă în primul an de Liga a III-a. Formaţia de la poalele Măgurii a ajuns zilele trecute la un acord cu un fotbalist de 22 de ani, Claudiu Petruş, ce a efectuat junioratul la CFR Cluj şi care a activat în ultimii ani chiar şi la nivel de Liga a II-a.

Noua achiziţie a Şimleului a semnat contractul chiar în după-amiaza zilei de miercuri, iar antrenorul George Zima, care a mai lucrat cu jucătorul la formaţia din Liga a II-a, Energeticianul Târgu Jiu, unde Zima a fost antrenor principal.

„Mă bucur că am reuşit să-l aducem la echipă. Este un jucător de calitate, un jucător de vestiar, pentru că îl cunosc de când am lucrat împreună la Energeticianul. Este un fotbalist care se pliază pe ceea ce ne dorim noi să facem la Şimleu”, a declarat antrenorul formaţiei de sub Măgura.

Claudiu Petruş a fost cooptat chiar şi în lotul de 18 jucători al campioanei României, CFRR cluj, dar nu a jucat decât pentru formaţia secundă, în Liga a III-a. La Energeticianul Târgu Jiu a fost transferat sub formă de împrumut, pentru returul ediţiei 2018 – 2019, bifând 15 partide pentru această echipă.

Sportul Şimleu a încheiat pe locul 6 prima parte a campionatului, cu 13 puncte acumulate.

Formaţia condusă de George Zima îşi va relua pregătirile pentru partea a doua a campionatului în data de 1 februarie 2021.