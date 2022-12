Situaţie fără precedent în sportul sălăjean

Cei mai buni sportivi ai judeţului nu vor primi nici măcar o diplomă din partea DJST Sălaj

„Îmi propun ca la finalul anului 2022, să organizăm o festivitate de premiere în care să acordăm distincţii de merit pentru toţi sportivii şi antrenorii din clasamentele întocmite de DJST în ultimii 30 de ani. Prin organizarea Galei Sportului Sălăjean, dorim să apreciem şi să recunoaştem meritele celor care s-au aflat în clasamentele noastre în ultimii 30 de ani”, suna declaraţia directorului DJST Sălaj, Adrian Fărcaş, la începutul acestui an.

Din păcate, finalul de an va fi unul total neaşteptat pentru sportivii şi antrenorii care sperau la un eveniment inedit, dar şi pentru cei mai buni sportivi din acest an. Şi asta, pentru că în decursul acestui an, nu s-a găsit finanţare nici de la autorităţile publice, nici din mediul privat, după cum ne informează directorul DJST Sălaj, Adrian Fărcaş. Acesta a precizat, într-un comunicat de presă, că Ministerul Tineretului şi Sportului nu a alocat în acest an nici cei 10.000 de lei pentru premierea celor mai buni sportivi din acest an, dar nici suma de 15.000 de lei solicitată de DJST Sălaj pentru „Gala Sportului Sălăjean”.

„Din câte ştiu, situaţia nu este singulară la nivel naţional, existând peste 30 de DJST-uri care nu organizează Gala Sportului, motivul fiind, desigur, lipsa fondurilor pentru premierea sportivilor şi antrenorilor. Noi am solicitat Ministerului suma de 10.000 de lei pentru premierea sportivilor pentru anul 2022 şi suma de 15.000 de lei pentru a organiza „Gala celor mai buni sportivi şi antrenori din ultimii 30 de ani”, dar, din păcate, nu s-a primit nici un leu din cei 25.000 solicitaţi prin adrese oficiale pe parcursul anului. În consecinţă, în lipsa fondurilor, suntem în imposibilitatea de a organiza atât premierea sportivilor pentru anul 2022, cât şi Gala Sportului”, se arată în comunicatul DJST.

Adrian Fărcaş susţine că a apelat şi la mediul privat după ce a fost informat de refuzul MTS, dar „răspunsul din partea a cel puţin zece mari firme din judeţul Sălaj a fost unul negativ”.

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani, poate chiar în istoria sportului sălăjean, când cei mai buni sportivi nu primesc nici cea mai mică atenţie cuvenită din partea instituţiei care monitorizează toată activitatea sportivă a judeţului. Ar fi multe de spus despre acest subiect, dar cel mai dureros este faptul că, în loc să facem tot posibilul să atragem copiii şi tinerii spre sport şi să le acordăm măcar un minim din atenţia cuvenită, „le dăm cu flit” chiar şi atunci când merită felicitaţi şi premiaţi.